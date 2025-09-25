Vecinos del Paseo de Salamanca alzan la voz ante las instalaciones con «okupas y ratas»: «Ayuntamiento inútiles» Mediante una protesta con lonas y pañuelos, reclaman el derribo y la limpieza del solar de Bodegas Armando que «afecta negativamente a nuestro entorno vital» tras más de dos décadas cerrado

Han pasado ya 25 años desde que la empresa Bodegas Armando cerró sus puertas en las instalaciones ubicadas en el Paseo de Salamanca. Desde ese momento, la lucha de los vecinos ha sido constante contra un solar que «afecta tan negativamente a nuestro entorno vital», como reza el último escrito expuesto por los vecinos de la zona.

Ante una situación que no cambia con el paso de los años, los residentes en los edificios colindantes se han plantado y, aprovechando su mayor visibilidad con motivo de la tala de árboles para la ejecución de la rotonda del Puente de los Leones, han alzado la voz ante una situación insostenible.

La protesta de los vecinos

«Ayuntamiento inútiles» o «Bodega okupas» son algunas de las pancartas que han sacado a la luz este miércoles los 17 vecinos que han llevado a cabo la protesta con las lonas, acompañadas en el resto de edificios de la zona por pañuelos blancos en señal de protesta unánime.

Elena, residente en el lugar, admite que «se presentó el primer escrito en 2007 para requerir la limpieza del solar», pero, desde ese momento, «han pasado unos partidos y otros y nada ha mejorado».

Reconoce que el Partido Popular puso un mayor interés durante su etapa al frente del Ayuntamiento de León, llegando a poner multas –hasta diez coercitivas por mantener el edificio en estado de ruina- a la propiedad, aunque los empresarios reconocen que «no tiene dinero», lo que provoca que nada cambie en esta situación.

Okupas y ratas

El balance realizado en el año 2024, de hecho, expone una cuantía superior a los 55.000 euros en multas, de los cuales, en ese momento, solo se habían cobrado 1.177.

Los vecinos lamentan, por otro lado, pagar «mucho dinero de IBI por estar en el Paseo de Salamanca para después tener que vivir al lado de un vertedero» en el que hay «de todo lo que te puedas imaginar, ratas, okupas…». Desde hace meses, se viene avisando de la presencia de inquilinos ilegales tras observarse la puerta de la antigua bodega abierta o cerrada con una cadena.

Sustos por el fuego

De hecho, en un verano marcado por los incendios en la provincia, los vecinos también denuncian la presencia de» varios conatos de incendio» en las instalaciones, que provocaron la movilización de diferentes dotaciones para extinguirlos ante el susto de los edificios colindantes.

La situación, lejos de llegar a su conclusión, sigue empeorando con el paso del tiempo, lo que ha llevado a los vecinos, de nuevo, a plantarse y manifestarse públicamente en busca de que el Ayuntamiento tome medidas urgentes ante el estado de insalubridad y abandono de las antiguas Bodegas Armando.