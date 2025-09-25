leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de una ambulancia.

Herido un motorista tras sufrir una caída en la capital leonesa

El varón de unos 30 años ha sufrido una caída en la calle Ríosol en torno a las 19:28 horas

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:54

Los servicios de emergencia han recibido una llamada este jueves a las 19:28 horas por un motorista que ha resultado herido.

El varón, de unos 30 años, ha sufrido una caída en la calle Riosol, junto al Colegio de Infantil y Primaria Quevedo y frente al parque Quevedo.

La persona herida se encuentra consciente y mareada. Hasta el lugar se han desplazado la Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía.

Además, Sacyl ha enviado una ambulancia al emplazamiento para atender al motorista.

