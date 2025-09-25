Herido un motorista tras sufrir una caída en la capital leonesa El varón de unos 30 años ha sufrido una caída en la calle Ríosol en torno a las 19:28 horas

Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:54

Los servicios de emergencia han recibido una llamada este jueves a las 19:28 horas por un motorista que ha resultado herido.

El varón, de unos 30 años, ha sufrido una caída en la calle Riosol, junto al Colegio de Infantil y Primaria Quevedo y frente al parque Quevedo.

La persona herida se encuentra consciente y mareada. Hasta el lugar se han desplazado la Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía.

Además, Sacyl ha enviado una ambulancia al emplazamiento para atender al motorista.