Una localidad leonesa alquila el bar de su Casa de Cultura por 600 euros al mes

Una localidad del alfoz de la ciudad de León busca quien explote el bar de su Casa de Cultura.

El Ayuntamiento de Villaquilambre ha sacado a concurso la licitación de la cafetería de la Casa de Cultura de la pedanía de Robledo de Torío, ubicada en la calle El Castillo número 1.

El precio de licitación para este servicio es de 600 euros anuales con valor anual, pudiéndose prorrogar este acuerdo por cuatro años, lo que conllevaría un valor estimado del contrato de 23.801,76 euros sin tener en cuenta los impuestos.

Los horarios, explican en el escrito de licitación, serán, al menos, de 9:00 a 22:00 horas en invierno, prolongando la apertura hasta las 00:00 horas en verano, «cumpliendo siempre cuantas ordenanzas municipales sean de aplicación».

Por otro lado, se permitirá al concesionario cerrar las instalaciones un día a la semana previo acuerdo y se debe adoptar el compromiso de que siempre que se realice algún acto en este centro, el local esté abierto al público.

