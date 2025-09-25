Inicio de San Froilán, Iker Casillas y Shinova este fin de semana en León La provincia de León se llena de planes para hacer hasta el domingo con el comienzo de las fiestas de San Froilán y mucho deporte con el FID

Ana G. Barriada León Jueves, 25 de septiembre 2025, 08:20

San Froilán 2025

Las fiestas más nuestras comienzan ya. Desde este jueves y hasta el próximo 6 de octubre, la capital del Viejo Reino se llena de tradición para celebrar unas fiestas en las que no faltarán los pendones, los carros engalanados y Las Cantaderas pero tampoco la música del Monoloco y del Proyecto Península.

Este fin de semana el plato fuerte es el sábado por la mañana con la llegada de los Heraldos Mensajeros y la entrega de las 100 doncellas; y el domingo, con los desfiles de pendones y carros y la ceremonia del Foro u Oferta en el claustro de la Catedral.

El Come y Calle en el Jardín de San Francisco es uno de los primeros espacios en abrir y a él le seguirán más adelante el mercado medieval de las Tres Culturas.

Os dejamos el programa completo pero recordad que cada día publicaremos una noticia con las actividades previstas para esa jornada, los horarios y ubicaciones.

Casillas, Contador y Belmonte

León vuelve a ser la capital del deporte este mes de septiembre con una nueva edición del FID. El Auditorio Ciudad de León acogerá los encuentros con el ciclista Alberto Contador (día 25), el portero Iker Casillas (26) y la nadadora Mireia Belmonte (27) a partir de las 20:00 horas.

Teatro testimonial sobre la prostitución

La Asociación In Género, en colaboración con la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de León, presenta este jueves 25 de septiembre 'Mujeres caracoles', una obra de teatro inmersivo y testimonial interpretada por personas que ejercen la prostitución y sobrevivientes de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. La representación, con acceso libre hasta completar aforo, tendrá lugar a las 19:00 horas en el Palacio del Conde Luna.

León Solo Música

El festival León SOlo Música vuelve de nuevo en el marco de las fiestas de San Froilán con conciertos de primer nivel en el indie españo. Este sábado 27 de septiembre en el Palacio de Exposiciones actúan la banda vizcaína Shinova a los que acompañan en el cartel Repion, Embusteros, Dridri DJ y Kill Vir DJ.

Paseo en caballo por el Soto de Villar de Los Barrios

Tras el aplazamiento la XIII edición del Festival Villar de los Mundos, debido a los devastadores incendios que han asolado El Bierzo, la organización ha retomado este otoño algunas de actividades familiares previstas en el Soto de Villar de Los Barrios para el sábado 27 de septiembre. Una de las grandes novedades será la posibilidad de explorar este mágico paraje a lomos de un caballo. Gracias a la colaboración con la Hípica Equus, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un apacible paseo ecuestre de 20 minutos entre las sombras y susurros de los castaños centenarios del Soto.

Festival Palabra

El Festival Palabra celebra un lustro en León y arranca este viernes 26 de septiembre a las 19:30 horas con una exposición colectiva en torno a la figura del nonagenario poeta coreano Ko Un, que recibirá el XXV Premio Leteo el día 4 de octubre. Se prolongará hasta el próximo 5 de octubre con más de una veintena de propuestas en las que participarán casi 40 autores nacionales e internacionales.

La exposición colectiva 'La belleza de las nubes, descubriendo a Ko Un' se muestra en la galería Espacio_E, en la calle Azorín, 22 de Trobajo del Camino.

