La Junta aprueba más de un millón de euros para reconstruir seis casas afectadas por los incendios en León Cinco de ellas se ubican en Castrocalbón y otra más en Oencia, además de una más en la localidad zamorana de Cubo de Benavente

Leonoticias León Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:22 Comenta Compartir

El Consejo de Gobierno aprobó hoy un importe total de 1,06 millones de euros en subvenciones destinadas a cubrir los daños sufridos por cinco familias en sus viviendas o edificaciones de Castrocalbón, una más de un residente en Oencia y otra en Cubo de Benavente (Zamora), con anticipo del 100 por cien. Con esta actuación, que se suma a las ya aprobadas en varios municipios distribuidos en estas provincias, además de Salamanca y Palencia, el total destinado reconstrucción de viviendas a alcanza los 4,7 millones.

Este paquete se suma a las ayudas ya concedidas el pasado 28 de agosto por importe de 252.000 euros en Cubo de Benavente (Zamora) en favor de tres familias, en Guardo (Palencia), por valor de 1,8 millones, y en Villaseco (Zamora) y Quintana y Congosto (León) por valor de 1,5 millones.

Se pretende, además de reponer el derecho a disfrutar de vivienda para quienes se ha visto privado de él por causa del fuego, recuperar arquitectónicamente un patrimonio edificado degradado y promover la revitalización económica de núcleos rurales. Por tanto, la Junta trabaja para «devolver a las familias la estabilidad de sus hogares, cuidar el entorno rural y mantener la población en los pueblos».

Estas ayudas cubren daños por conceptos muy amplios: se otorgan no solo para viviendas habituales sino también para segundas residencias, con independencia de cuáles sean los ingresos familiares de los afectados y de si quien residía era o no el propietario de la vivienda.

Siete familias

Los beneficiarios serán siete familias, siendo el importe que recibirán el siguiente: 22.750 euros para una familia en Cubo de Benavente para daños en edificación complementaria; 243.000 para otra familia en Oencia cuya vivienda, enseres y edificación complementaria han resultado afectados, y un total de 797.950 para cinco familias de Castrocalbon: 88.400 euros para una familia, por daños en vivienda y enseres; 138.250 euros para otra, en concepto de vivienda, enseres y edificación complementaria;187.800 euros para otra, por daños en vivienda, enseres y edificación complementaria; 241.500 euros para una más, destinados a vivienda, enseres y edificación complementaria, y 142.000 euros para una última, con vivienda, enseres y edificación complementaria.

El total de inmuebles afectados en la Comunidad es de 235: 12 de ellos viviendas habitadas como primera residencia; 30 como segunda; 20 en desuso; 155 edificios de otro tipo (corralas, patios, tenadas, almacenes, cobertizos…) y 18 naves.

Infraestructuras municipales

Igualmente, la Junta concede hoy tres nuevas ayudas por importe de 156.000 euros a tres ayuntamientos que engloban a siete localidades de León, afectadas por los incendios para reparar, reconstruir o sustituir infraestructuras públicas municipales de carácter general.

En primer lugar, se concede una ayuda de casi 110.000 euros al municipio de Almanza para la sustitución de equipamiento dañado durante los incendios: un vehículo pick-up, una motosierra-desbrozadora y material de prevención y lucha contra los incendios, como pulverizadoras, batefuegos y mangueras. Esta inversión beneficiará tanto a la localidad como a otras tres localidades pertenecientes al mismo municipio: Calaveras de Abajo, Calaveras de Arriba y Canalejas. Además, gracias a esta inversión, también se procederá a la sustitución de más de una decena de bancos que resultaron dañados en el municipio.

Por su parte, se aprueba cede una ayuda de casi 28.000 euros al municipio de Benuza para la reparación de diferentes instalaciones dañadas en la localidad de Santalavilla, como barandillas, fuentes y el refugio de montaña.

Por último, se otorgan más de 18.200 euros al municipio de Carucedo para la reparación del alumbrado público en dos localidades: Carucedo, por más de 15.200 euros, y Las Médulas, por más de 3.000 euros.

La inversión total para obras de reposición y reparación de los sistemas de abastecimiento de agua potable alcanza ya los 2,8 millones de euros.

En total, la Consejería de la Presidencia ya ha concedido ayudas a once localidades en seis municipios de las provincias de Ávila y León cuyos servicios públicos esenciales de carácter general se vieron perjudicados por los incendios. Estas ayudas alcanzan ya un valor global de casi 238.000 euros.

El procedimiento para que los ayuntamientos afectados puedan solicitar esta ayuda económica continuará abierto de manera permanente hasta el final del ejercicio presupuestario.

La Dirección de Administración Local, además, ha contactado con todos los ayuntamientos y pedanías afectadas mediante cartas y correos electrónicos, y se ha realizado un seguimiento telefónico con todos ellos para orientarles en la tramitación de las solicitudes. El objetivo es facilitar la concesión de ayudas para reparar los servicios generales con la mayor rapidez posible.

Suministro de contenedores

Para concluir, la Junta autorizó en el Consejo de Gobierno la declaración para la tramitación de emergencia de un contrato de suministro de ocho contenedores de residuos domésticos, cuatro para la localidad de Arnado y otros tantos para la de Lusio, pertenecientes ambas al municipio de Oencia (León), afectados por los grandes incendios de este verano. En concreto, el contrato de emergencia que se comunica asciende a 2.447 euros.

Se suma al ya repuesto en la localidad de San Pedro de Cansoles (Guardo, Palencia).

Temas

Incendios forestales