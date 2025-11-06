Las noticias imprescindibles de este jueves 6 de noviembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias León Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:08 Comenta Compartir

1 No se multará por la nueva Ordenanza de Movilidad en León hasta dentro de unos meses

La nueva Ordenanza de Movilidad entra en vigor este viernes 7 de noviembre, aunque lo hace sin cambios sustanciales en la práctica para la ciudadanía y con varios meses de adaptación a la misma. La principal novedad de esta normativa es la ampliación de las calles de prioridad peatonal que pasarán a tener la misma regulación que hasta ahora han tenido otras zonas de la ciudad como el Casco Histórico, la avenida Ordoño II o la calle Burgo Nuevo.

2 Sáenz de Miera será como la avenida Europa o la Condesa

La mediana de Sáenz de Miera se humanizará con una inversión de medio millón de euros, incluida como enmienda al presupuesto por Unión del Pueblo Leonés, y que servirá para dar una imagen diferente a una de las vías de acceso a la ciudad.

3 La curiosa imagen de un visón paseándose por una calle de León

Una imagen curiosa que no se ve todos los días. Es la que ha captado un vecino del barrio de El Ejido en León capital la pasada noche del miércoles 5 de noviembre. En el vídeo se puede ver a un visón paseando por la calle Miguel Zaera, entre el parque de La Granja y la calle La Serna.

4 Los vecinos de Riofrío denuncian que «las vacas siguen cruzando la carretera y un día alguien se va a matar»

Muchos vecinos de Riofrío siguen denunciando, tres semanas después de explicar en Leonoticias lo que ocurría, que las vacas de un ganadero generan mucho peligro en las carreteras, destrozan sus cultivos y todo lo que encuentran a su paso.

5 Cancelan el vuelo entre Palma y León afectado por la caída de un rayo

Los pasajeros que pretendían tomar el vuelo de este jueves entre Palma de Mallorca y León se han visto afectados por el temporal meteorológico que ha activado la alerta naranja en la isla.

6 Torneo de futbolín, festival de rock y urban trail este fin de semana en León

La provincia se llena de planes para hacer hasta el domingo con muchos eventos deportivos, culturales y gastronómicos

7 La llamativa despedida del F18 que dice adiós al vuelo y tendrá su hogar en León

Vistosa e, incluso, algo emocionante la despedida del F-18 que, en este mes de noviembre, ha llegado al final de su extensa vida útil operativa. Tras varias décadas de labor incesante en los cielos nacionales desde que llegaran al Ala 46 de la Base Aérea de Gando (Canarias) procedentes de Estados Unidos, ha puesto fin de forma definitiva a su trayectoria por el aire con un gesto de despedida sobrevolando la Base Aérea de León.

8 Detienen a un estafador profesional escondido en la provincia de León

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un estafador que se hacía pasar por experto en lucha contra el ciberbullying. Ofrecía a los padres terminar con el acoso que sufrían sus hijos y eliminar el contenido perjudicial de internet mediante la actuación de un gabinete jurídico simulado, todo ello a cambio de un importe económico.

9 ¿Sabes a qué comarca pertenecen estos pueblos de León?

Se acerca uno de los días más emotivos para la ciudad de León. La cita, que cada año va acumulando más y más gente, ya tiene fecha, hora y lugar.

10 Y¿Qué ha pasado con el campo de fútbol que iba a pagar Aspire en León?

Con motivo de la celebración del centenario de la Cultural y Deportiva Leonesa, el presidente de Aspire Academy -el catarí Mohammed Khalifa Al-Suwaidi- prometió financiar un campo de fútbol en la ciudad durante la gala celebrada a mediados de septiembre del año 2022. Es más, la cantidad asignada, 350.000 euros, está depositada en las arcas de la entidad deportiva desde febrero de 2023.