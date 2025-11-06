Cancelan el vuelo entre Palma y León afectado por la caída de un rayo Los pasajeros se encontraban en la terminal cuando se ha anunciado la incidencia en la pista en plena alerta meteorológica en la isla | Se suspende el mismo servicio desde La Virgen del Camino

Rubén Fariñas León Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:39 | Actualizado 13:16h.

Los pasajeros que pretendía tomar el vuelo de este jueves entre Palma de Mallorca y León se han visto afectados por el temporal meteorológico que ha activado la alerta naranja en la isla.

Una fuerte tormenta eléctrica ha descargado sobre la pista del aeropuerto balear durante esta mañana de jueves, 6 de noviembre, provocando numerosos retrasos y la cancelación de uno de los vuelos, según se confirmaba a primera hora.

Entre los afectados se ha encontrado el 'IBE 2476', que completaba la ruta Palma-León, prevista su salida para las 12:30 horas.

Un rayo que ha caído sobre la aeronave ha obligado a suspender la hora programada y retrasar la salida del avión hasta las 14:00 horas, según las estimaciones de la compañía Air Nostrum que opera este vuelo de Iberia. Más tarde, los pasajeros han recibido la notificación de la «cancelación» del vuelo a la espera de que pudieran ser realojados en otro avión.

Tras comentarlo entre el equipo de abordo, la megafonía confirmaba la situación a los pasajeros que pretendían volar hacia León y cuya incidencia se había producido en su avión. La situación había sido provocada por un rayo que obligaba a revisar todo el sistema para garantizar un vuelo seguro.

En consecuencia de esta cancelación, el vuelo que este mediodía debía volar desde la terminal de La Virgen del Camino, hacia Palma de Mallorca, también ha sido cancelado.

Desde Air Nostrum trabajan para «realojar» al pasaje en otros vuelos y que de alguna forma puedan llegar a su destino.

⚠️⛈️La meteorología adversa en las Islas Baleares está ocasionando regulaciones por seguridad afectando al #aeropuerto de Palma de #Mallorca.



📲Si vas a volar, consulta el estado de tu vuelo.#Lluvias #SafetyFirst #IslasBaleares https://t.co/oWdC131eLl — ENAIRE (@ENAIRE) November 6, 2025

El temporal había afectado esta mañana a la zona oeste de la isla de Mallorca, con nivel de aviso naranja por lluvias y tormentas.

Desde Enaire se ha informado de que la meteorología adversa en las Islas Balearas «está ocasionando regulaciones por seguridad» y ha afectado al Aeropuerto de Palma de Mallorca.