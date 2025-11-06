No se multurá por la nueva Ordenanza de Movilidad en León hasta dentro de unos meses La nueva normativa que regula la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) no afectará en la práctica ya que solo habrá restricciones en caso de alerta de contaminación, un nivel que hasta ahora nunca se ha registrado en la ciudad de León

La nueva Ordenanza de Movilidad entra en vigor este viernes 7 de noviembre, aunque lo hace sin cambios sustanciales en la práctica para la ciudadanía y con varios meses de adaptación a la misma. La principal novedad de esta normativa es la ampliación de las calles de prioridad peatonal que pasarán a tener la misma regulación que hasta ahora han tenido otras zonas de la ciudad como el Casco Histórico, la avenida Ordoño II o la calle Burgo Nuevo.

Asimismo, la nueva normativa delimita la Zona de Bajas Emisiones 2 o de Ensanche (ZBE 2) que no afectará en nada en la práctica ya que solo habrá restricciones por episodios en los que se superen las concentraciones de Dióxido de Nitrógeno y partículas PM 10, unos niveles nunca registrados hasta ahora en la ciudad dada su buena calidad del aire.

La Ordenanza entra en vigor, pero habrá unos meses de adaptación a la misma por lo que el Ayuntamiento de León no aplicará la norma en su apartado de sanciones, de lo que se informará debidamente a la ciudadanía. La Unión Europea ha obligado a las ciudades mayores de 50.000 habitantes a crear una Zona de Bajas Emisiones para lo que han habilitado una serie de subvenciones con las que modernizar la movilidad urbana, algo que el Ayuntamiento de León ha conseguido poner en marcha sin necesidad de aplicar restricciones permanentes dada la buena calidad del aire de la ciudad. La ZBE en León está compuesta de dos partes diferenciadas, una peatonal (casco histórico y el entorno de Ordoño II) y otra denominada de ensanche cuyo limite exterior lo marcan las vías Álvaro López Núñez, Cruz Roja de León, Reyes Leoneses, paseo Condesa de Sagasta, Facultad de Veterinaria, Lancia y Jardín de San Francisco.

Niveles de restricción

La primera zona citada (ZBE 1) tendrá condiciones permanentes como todas las vías peatonales hasta ahora y en la segunda (ZBE 2) solo tendrá restricciones cuando se decrete por la Junta de Castilla y León el nivel de alerta por episodios en los que se superen las concentraciones de Dióxido de Nitrógeno y partículas PM 10, unos niveles alejados de los datos que registra la ciudad de León y que nunca se han producido.

En condiciones normales todos los vehículos podrán circular por la denominada ZBE 2. En el caso hipotético de activación de la alerta, esta no afectará a aquellos que sean ECO y Cero Emisiones. Los que tengan etiqueta C necesitarán autorización y no podrán circular los que tengan etiqueta B o sin distintivo (salvo que dispongan del correspondiente permiso que les habilite el acceso).

En ningún caso los residentes de las zonas afectadas tendrán restricciones de circulación. 1 En cuanto a los límites anuales de las partículas PM 10 y al Dióxido de Nitrógeno, el Real Decreto 102/2011 marca para ambos compuestos como valor máximo los 40 microgramos por metro cúbico (µg/m3) y la Unión Europea fija 20 µg/m3 para 2030. En León, las partículas de PM 10 registradas en 2022 fueron 18 µg/m3; en 2023, 14,5 µg/m3; y en 2024, 16 µg/m3. En el caso del Dióxido de Nitrógeno, la capital leonesa registró en 2022, 15,5 µg/m3; en 2023, 12,5 µg/m3; y en 2024, 13,5 µg/m3.

Autorizaciones

Los vehículos que precisen de autorización podrán tramitarla de forma presencial en el Ayuntamiento de León ya sea en su sede de Ordoño II o en la plaza de San Marcelo en las dependencias de la Policía Local. También el trámite podrá hacerse a través de la sede electrónica y, además, el Consistorio desarrollará una aplicación web para los teléfonos móviles con esta finalidad.

Los permisos relacionados con el uso de aparcamientos (ya sean subterráneos o regulados por las zonas azul o verde) no precisarán de realizar ningún trámite dado que quedarán automáticamente autorizados. Los permisos establecidos para las zonas peatonales estarán vigentes para la ZBE 2 en los casos de restricciones y no necesitarán de trámites adiciones. En caso de urgencia o imprevisto, el acceso podrá registrarse hasta 72 horas después de la entrada a la zona.

Las Zonas de Bajas Emisiones tendrán cámaras de lectura de matrículas para controlar accesos, pero las sanciones solo se impondrán si se incumplen las normas de las zonas peatonales.