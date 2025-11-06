leonoticias - Noticias de León y provincia

El visón por la calle de El Ejido. R. Toral

La curiosa imagen de un visón paseándose por una calle de León

Un vecino capta al animal de noche en una vía del barrio de El Ejido

León

Jueves, 6 de noviembre 2025, 09:36

Una imagen curiosa que no se ve todos los días. Es la que ha captado un vecino del barrio de El Ejido en León capital la pasada noche del miércoles 5 de noviembre.

En el vídeo se puede ver a un visón paseando por la calle Miguel Zaera, entre el parque de La Granja y la calle La Serna.

Todo apunta a que se trata de un animal de compañía que podría haber salido de su vivienda. Podría ser un visón, un hurón u otra clase de mustélido.

Lo único cierto es que la imagen ha sorprendido a los vecinos de la zona que se han podido cruzar con él ya que no es habitual encontrar a este curioso animal, familia de los mustélidos similar a una marta que llama la atención por su pelaje y su cola.

