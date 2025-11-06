La curiosa imagen de un visón paseándose por una calle de León
Un vecino capta al animal de noche en una vía del barrio de El Ejido
León
Jueves, 6 de noviembre 2025, 09:36
Una imagen curiosa que no se ve todos los días. Es la que ha captado un vecino del barrio de El Ejido en León capital la pasada noche del miércoles 5 de noviembre.
En el vídeo se puede ver a un visón paseando por la calle Miguel Zaera, entre el parque de La Granja y la calle La Serna.
Todo apunta a que se trata de un animal de compañía que podría haber salido de su vivienda. Podría ser un visón, un hurón u otra clase de mustélido.
Lo único cierto es que la imagen ha sorprendido a los vecinos de la zona que se han podido cruzar con él ya que no es habitual encontrar a este curioso animal, familia de los mustélidos similar a una marta que llama la atención por su pelaje y su cola.