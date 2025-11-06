La llamativa despedida del F18 que dice adiós al vuelo y tendrá su hogar en León Tras décadas surcando la atmósfera nacional, el avión ha llegado al final de su vida útil operativa y su nueva función será servir a la formación de los futuros mecánicos de la ABA

Borja Pérez Jueves, 6 de noviembre 2025, 08:02 Comenta Compartir

Vistosa e, incluso, algo emocionante la despedida del F-18 que, en este mes de noviembre, ha llegado al final de su extensa vida útil operativa. Tras varias décadas de labor incesante en los cielos nacionales desde que llegaran al Ala 46 de la Base Aérea de Gando (Canarias) procedentes de Estados Unidos, ha puesto fin de forma definitiva a su trayectoria por el aire con un gesto de despedida sobrevolando la Base Aérea de León.

El vídeo de la despedida, captado por la asociación 'Leon Spotters' de fotógrafos aeronáuticos, muestra el recorrido final de un F-18 Hornet de Canarias que, en sus últimos momentos sobre el cielo tras desplazarse por última vez de Canarias a León, realizó un movimiento con las alas simbolizando su despedida.

Las causas de la retirada

Según explica el presidente de la asociación, destinada también a fomentar la cultura aeronáutica, Pablo Mateos, este avión se adquirió de segunda mano procedente de la US NAVY estadounidense ya con una importante carga de horas de vuelo, lo que ha impedido alargar más su vida útil.

Las causas más frecuentes de la retirada incluyen la fatiga estructural –tope de horas de vuelo-, la obsolescencia tecnológica frente a modelos más eficientes, pues estos modelos no se han modernizado, se mantienen en su versión inicial, o la necesidad de reestructurar la flota, como ha sido este caso ante la aparición de nuevos Eurofighter.

El McDonell Douglas EF-18A Hornet se sustituirá por los Eurofighter EF-2000 Typhoon, que, mediante el denominado 'Programa Halcón', ya están en servicio en la Península en el Ala 11 y el Ala 14. Se trata del segundo avión de este modelo que su jubila, con el detalle de que, además, ambos están instalados en la Academia Básica del Aire (ABA) tras concluir su época de vuelos.

Formación de los sargentos

La función que desarrollarán a partir de ahora será servir a los sargentos alumnos de la ABA en su formación de futuros mecánicos aeronáuticos, con la posibilidad de que desarrollen ejercicios prácticos de neumática, hidráulica, motores u otras piezas del avión.

Así, pondrá fin a una etapa para abrir otra muy distinta de índole didáctica, permitiendo al avión seguir cumpliendo una labor importante como aula viva de la aviación militar para la formación de las nuevas generaciones que deberán seguir aprendiendo de los más veteranos.

Temas

Ejército del Aire