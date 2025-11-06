Sáenz de Miera será como la avenida Europa o la Condesa Incorporará cuatro nuevos pasos de peatones y prolongará la acera hacia Trobajo del Cerecedo tras una inversión de medio millón

La mediana de Sáenz de Miera se humanizará con una inversión de medio millón de euros, incluida como enmienda al presupuesto por Unión del Pueblo Leonés, y que servirá para dar una imagen diferente a una de las vías de acceso a la ciudad.

El pliego de condiciones recoge esta obra con la que se mejorará la pavimentación de la mediana entre la avenida de Portugal y el entorno de la glorieta al sector de La Lastra. Aquí se absorbe el tráfico de la LE-30 y la LE-11, convirtiendo el tramo en uno de intensidad de tráfico elevada. También se mejorará la accesibilidad y movilidad peatonal, incorporando tres nuevos pasos de peatones, más el ya existente, y completando el itinerario adjudicado hacia Trobajo del Cerecedo.

La actuación será similar a la que se ha realizado en otras vías de la ciudad como la Condesa de Sagasta o la avenida de Europa, con lo que se pretende una mejora visual de la misma, canalizar los flujos peatonales y mejorar la seguridad vial.

El tramo afectado es de más de 600 metros, en el que existe un único paso de peatones, cerca ya de la zona de La Lastra, no habiendo nuevos cebreados hasta el final de la avenida. Por ello se incorporarán uno a la altura de la pasarela peatonal del Hispánico, otro con la estación de servicio, cafetería y acceso a Mercaleón y uno más al inicio del tramo sur de la avenida Sáenz de Miera. Aquí se ejecutará un pequeño tramo, de unos 90 metros, que conecte los itinerarios peatonales de la carretera de Vilecha (LE-5518).

Ampliar Ámbito de actuación.

Se incorporará en la mediana una barandilla en el centro de la misma para canalizar los desplazamientos peatonales hacia los nuevos pasos de peatones. En los mismos se mostrarán los carteles de San Marcelo, San Isidoro, Casa Botines, Catedral de León, la iglesia de San Marcos y el lema de León 'Cuna del parlamentarismo'.

El presupuesto de licitación es de 500.000 euros y las obras tendrán un periodo de ejecución de cuatro meses. La distribución del coste tiene como principales hitos: 123.000 euros en pavimentación, 153.000 euros para la barandilla, 106.000 euros en la iluminación de los pasos de peatones y 55.000 euros para la prolongación de la calle Carrero Blanco.