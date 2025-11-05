¿Qué ha pasado con el campo de fútbol que iba a pagar Aspire en León? Han pasado tres años desde que la academia adquiriera su compromiso, abonando los 350.000 euros para tal proyecto, y el PP pregunta ahora al Ayuntamiento dónde está ese dinero

Leonoticias León Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:19 Comenta Compartir

Con motivo de la celebración del centenario de la Cultural y Deportiva Leonesa, el presidente de Aspire Academy -el catarí Mohammed Khalifa Al-Suwaidi- prometió financiar un campo de fútbol en la ciudad durante la gala celebrada a mediados de septiembre del año 2022. Es más, la cantidad asignada, 350.000 euros, está depositada en las arcas de la entidad deportiva desde febrero de 2023.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de León debía encargarse de elaborar el proyecto, un plan para ejecutar esta inversión. Pero ya han pasado casi tres años y aún no hay señales de vida. De ahí que el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, David Fernández, haya registrado una serie de preguntas para saber qué ha hecho el equipo de gobierno de José Antonio Diez con este asunto.

En un principio, la previsión era que el campo de fútbol estaría ubicado en el barrio de San Esteban de la capital leonesa, junto al pabellón, al lado del Colegio San Isidoro. Ya entonces el concejal de Deportes hablaba de dos opciones para ejecutar este proyecto: «ceder de forma provisional el terreno por parte del Ayuntamiento de León a la Cultural con la obligación de que el club leonés construya el campo de fútbol y cuando esté acabado se lo ceda al Ayuntamiento de León para el uso de la ciudad o que la Cultura realizara la transferencia a modo de donación al Ayuntamiento de los 350.000 euros, para que desde el Consistorio se liciten todos los trámites y haga la obra del campo de fútbol».

Lo cierto es que Aspire Academy cumplió con su compromiso económico depositando el dinero pero el Ayuntamiento de León, tal y como el club ha garantizado. Sin embargo, señala David Fernández, «nos gustaría que el alcalde Diez nos explique por qué León aún no cuenta con este campo de fútbol. Creemos que casi tres años ha sido suficiente para elaborar un proyecto y ejecutarlo, aunque parece que nada de esto ha ocurrido».