leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Visita del presidente de la Cultural a León.

¿Qué ha pasado con el campo de fútbol que iba a pagar Aspire en León?

Han pasado tres años desde que la academia adquiriera su compromiso, abonando los 350.000 euros para tal proyecto, y el PP pregunta ahora al Ayuntamiento dónde está ese dinero

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:19

Comenta

Con motivo de la celebración del centenario de la Cultural y Deportiva Leonesa, el presidente de Aspire Academy -el catarí Mohammed Khalifa Al-Suwaidi- prometió financiar un campo de fútbol en la ciudad durante la gala celebrada a mediados de septiembre del año 2022. Es más, la cantidad asignada, 350.000 euros, está depositada en las arcas de la entidad deportiva desde febrero de 2023.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de León debía encargarse de elaborar el proyecto, un plan para ejecutar esta inversión. Pero ya han pasado casi tres años y aún no hay señales de vida. De ahí que el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, David Fernández, haya registrado una serie de preguntas para saber qué ha hecho el equipo de gobierno de José Antonio Diez con este asunto.

En un principio, la previsión era que el campo de fútbol estaría ubicado en el barrio de San Esteban de la capital leonesa, junto al pabellón, al lado del Colegio San Isidoro. Ya entonces el concejal de Deportes hablaba de dos opciones para ejecutar este proyecto: «ceder de forma provisional el terreno por parte del Ayuntamiento de León a la Cultural con la obligación de que el club leonés construya el campo de fútbol y cuando esté acabado se lo ceda al Ayuntamiento de León para el uso de la ciudad o que la Cultura realizara la transferencia a modo de donación al Ayuntamiento de los 350.000 euros, para que desde el Consistorio se liciten todos los trámites y haga la obra del campo de fútbol».

Lo cierto es que Aspire Academy cumplió con su compromiso económico depositando el dinero pero el Ayuntamiento de León, tal y como el club ha garantizado. Sin embargo, señala David Fernández, «nos gustaría que el alcalde Diez nos explique por qué León aún no cuenta con este campo de fútbol. Creemos que casi tres años ha sido suficiente para elaborar un proyecto y ejecutarlo, aunque parece que nada de esto ha ocurrido».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cadáver de un hombre con los genitales desmembrados en un pozo en Lorenzana
  2. 2 Fallece un hombre en un sex shop de León
  3. 3 Un conflicto vecinal deja sin internet a 15 vecinos y obliga a algunos a abandonar un pueblo de León
  4. 4 La nueva tienda de León que será bendecida por un cura en su apertura
  5. 5 Amancio Ortega repite como el hombre más rico de España y una leonesa aparece en la lista de la comunidad
  6. 6 Atropellan a un joven que circulaba en patinete eléctrico en León
  7. 7 Una queja anónima alertó del «peligro» de la valla junto al estadio: «Eso es una cuchilla»
  8. 8 El pueblo de León que celebra los 100 años de su vecina más longeva
  9. 9 Los premios Leonoticias ensalzan lo nuestro: «El futuro no está fuera de León, el futuro lo tenemos aquí»
  10. 10 Fallece el ciclista leonés Carlos Jovellar, campeón de mundo de categoría máster

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias ¿Qué ha pasado con el campo de fútbol que iba a pagar Aspire en León?

¿Qué ha pasado con el campo de fútbol que iba a pagar Aspire en León?