Torneo de futbolín, festival de rock y urban trail este fin de semana en León La provincia se llena de planes para hacer hasta el domingo con muchos eventos deportivos, culturales y gastronómicos

Semana Micológica

Conferencias, salidas a buscar setas y una gran exposición: León celebra su Semana Micológica. Hasta el 9 de noviembre la Asociación Micológica San Jorge celebra la 51 edición de una semana fundamental para los amantes de las setas que concluirá con una gran exposición de ejemplares en el patio de los Guzmanes.

Edificios emblemáticos y ocultos

Cuatro edificios emblemáticos de León habitualmente cerrados abren este fin de semana de noviembre. El Colegio de Arquitectos abre las puertas de varios inmuebles que normalmente no se pueden visitar con profesionales que los explicarán.

Wilbur en León

Este sábado 8 de noviembre a las 19:00 horas, el Auditorio de León acoge el espectáculo 'Piensa en Wilbur' donde el personaje que saltó a la fama por su aparición en el Grand Pix del Verano llenará el espacio de acrobacias, humor y mucho riesgo.

Lion Rock Fest

Lion Rock Fest 2025 atraerá a León numeros público internacional este sábado 8 de noviembre con las actuaciones de 'Pretty Maids', 'Steelheart', 'Shiraz Lane', 'Chez Kane' y 'Remendy' o 'Care of night'.

Luis Larrodera y Miguel Martín

Los cómicos y presentadores Luis Larrodera y Miguel Martín visitan León este fin de semana para actuar en el Recreo Industrial con su espectáculo Botillo's. Será este sábado 8 de noviembre a las 20:00.

Burger Fest

El evento Burger Fest regresa este fin de semana a León para ofrecer las últimas novedades en hamburguesas a la vanguardia en la tercera edición de durará once días, del 6 al 16 de noviembre. Se celebra en la plaza de Toros de León y vendrá acompañado de las mejores cervezas.

Encuentro de bolillos en Villaquilambre

Más de 450 personas se dan cita este fin de semana en el noveno encuentro de bolillos y multilabores en Navatejera. La Asociación de Bolilleras leonesas celebra este 9 de noviembre una nueva edición de la cita en el polideportivo de la localidad que recibirá a aficionados llegados desde toda Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria o Navarra y que realizarán labores con bolillos, patchwork o vainica. El horario será de 10:00 a 14:00.

XVI Europeo de Futbolín

Este fin de semana León acoge el XVI Europeo de Futbolín, un campeonato que tradicionalmente se celebraba en Benidorm pero que este año recala en el pabellón Camino de Santiago de San Andrés del Rabanedo. Más de 150 deportistas se dan cita para competir en diferentes categorías en un evento que se celebrará los días 8 y 9 de noviembre pero que el día 7 se abrirá a todos los que quieran echar unas partidas.

Caperucita en Manhattan

La adaptación teatral de 'Caperucita en Manhattan' llegará al Auditorio de León el jueves 6 de noviembre, a las 20:30 horas. Tras una exitosa gira con localidades agotadas en numerosas ciudades, la obra llega a León dentro de la programación de Artes Escénicas de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento.

El espectáculo cuenta con un prestigioso elenco formado por Carolina Yuste, Mamen García, Miriam Montilla y Carmen Navarro, bajo la dirección y dramaturgia de Lucía Miranda.

Mieladictos

El municipio de Riello será la sede de la final del concurso Mieladictos, donde se conocerá la mejor miel de España, este sábado 8 de noviembre. El certamen, impulsado por el apicultor burgalés Alberto Colina, cumple 11 ediciones y tiene como objetivo promover, defender y divulgar el consumo de miel de calidad.

Un grupo de especialistas, principalmente apicultores y expertos en cata de alimentos, son los encargados de valorar las mieles y escoger las mejores en cada una de las categorías, así como la mejor miel de España, siempre con cata a ciegas.

Urban Trail Unviersitaria

La Urban Trail Universitaria regresa con un homenaje a los bomberos forestales. La prueba con salida y meta en el Campus de Vegazana y un recorrido de 12 kilómetros competitivos y dos neutralizados por los entornos de la Palomera, Las Lomas y la Candamia se celebra este 8 de noviembre.

Cross popular en Sariegos

Sariegos acoge este domingo 9 de noviembre una nueva edición de su tradicional Cross popular, una de las citas con más sabor del calendario de carreras provincial y que, como en los últimos años, volverá a tener, además de su versión de carrera -incluidas las categorías menores- y andarines, una prueba de marcha nórdica. La salida de andarines se dará a las 10:30 horas, a las 11:00 horas saldrá la carrera y a las 11:15 horas comenzará la prueba de marcha nórdica, cerrando la mañana las carrera de categorías inferiores que comenzarán a las 12:00 horas.

Feria del Deporte de la Diputación de León

El pabellón cubierto de Villaquilambre acoge este sábado, 8 de noviembre, la tercera Feria del Deporte de la Diputación de León, organizada por la institución provincial en colaboración con la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León (Afedecyl). El evento, que se celebrará en horario de 17 a 21 horas, está dirigido a niñas y niños de entre 3 y 13 años, a los que se ofrecerá la posibilidad de practicar una docena de disciplinas deportivas.

Feria de chivo de Vegacervera

León vuelve a celebrar su XXXIV Feria de la Cecina de Chivo en Vegacervera. Del 8 al 9 de noviembre la localidad ensalza este producto único y que no deja a nadie indiferente con un completo programa de actividades como es propio de una feria declarada de Interés Turístico Provincial.

David Eloy Rodríguez en San Feliz

Este viernes 7 de noviembre, a las 19.30 horas en LA CASONA de San Feliz de Torío, el poeta cacereño David Eloy Rodríguez presentará su último libro 'Vida en el fin»'. Estará acompañado por el editor César Sanz.

