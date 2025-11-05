Ya hay fecha y lugar para el encendido navideño: 18 metros de árbol y paraguas La plaza Mayor volverá a ser «punto destacado» de la iluminación y el presupuesto global repite los 380.000 euros del año pasado

Rubén Fariñas León Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:25

Se acerca uno de los días más emotivos para la ciudad de León. La cita, que cada año va acumulando más y más gente, ya tiene fecha, hora y lugar.

Los leoneses están convocados el próximo 27 de noviembre, a partir de las 18:30 horas, para celebrar juntos el encendido navideño de este año.

A pesar de que las obras de la plaza Mayor ya están concluidas, el éxito de la nueva ubicación, y la espectacularidad por el tamaño de la misma, hacen que la plaza de Santo Domingo se afiance y sea el lugar elegido para que el alcalde José Antonio Diez active el pulsador que ilumine toda la ciudad.

Los chorros de la fuente se apagarán para dar paso a un árbol de grandes dimensiones -18 metros de altura- y unas guirnaldas, a modo de paraguas, pondrán luz a Santo Domingo en el último jueves de este mes de noviembre.

Sin embargo, desde el Ayuntamiento de León se tendrá una consideración especial con el antiguo enclave, la plaza Mayor, que tendrá «una iluminación especial» y volverá a ser «un punto destacado» de la Navidad.

Otros detalles para iluminar León

En total serán más de 1,7 millones de luces led que se repartirán por más de un centenar de calles y plazas de todos los barrios y pedanías. Algunas de ellas ya se pueden ver por la ciudad.

A ello se sumará la tradición leonesa con once ramos que se ubicarán en destacados enclaves.

También se podrá disfrutar de la imagen del portal de Belén, que volverá a estar en la delantera de Casa Botines. Mientras que en la plaza de Regla se ubicará el asentado mercadillo navideño.

El presupuesto total para la iluminación, que correrá a cargo de Iluminaciones Ximénez, alcanzará los 380.000 euros, misma cantidad que el pasado año.