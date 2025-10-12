Las noticias imprescindibles del domingo 12 de octubre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

1 Evacúan al Hospital de León al hombre que amenazaba con lanzarse al vacío

Depuso su actitud tras las conversaciones mantenidas con los psicólogos trasladados al lugar.

2 Atropellan a dos personas de avanzada edad en el centro de León

Este sábado ha sido un día cargado de incidentes de tráfico en la ciudad de León, con hasta cuatro atropellos diferentes en la segunda mitad del día. El más grave tuvo lugar a las 22:19 horas en el que un turismo arrolló a dos personas de avanzada edad, un hombre de 90 años y una mujer de 70.

3 León corea al unísono: «¡Viva la Guardia Civil!»

El cuerpo con 1.300 efectivos en la provincia de León celebra a su patrona con un desfile que congregó a cientos de personas en la plaza de San Marcos y un especial recuerdo a los agentes que participaron en la asistencia a los desalojados por los incendios forestales.

4 Jurado popular y tres años después: la Audiencia recibe el matricidio de Nochebuena

La Audiencia Provincial de León recibirá este mes la causa derivada del Juzgado de Instrucción número 4 para celebrar la vista oral tras una acusación de asesinato y amenazas en el ámbito familiar.

5 Localizado con vida el hombre desaparecido en Escuredo

Final feliz a los trabajos de búsqueda del hombre de 96 años desaparecido este pasado sábado en la localidad de Escuredo. Un vecino de Escuredo ha localizado vivo y en buen estado de salud a este hombre cuya desaparición fue denunciada en el mediodía de este sábado.

6 La Cultural da un golpe sobre la mesa en Cáceres

Los leoneses firman un brillante partido en una de las canchas más complicadas de la categoría para redimirse del tropiezo en casa y mostrar su verdadero potencial.

7 Carlos Martínez: «Los problemas de León no van a resolverse con una escisión administrativa; lo siento»

El candidato socialista a presidir la Junta de Castilla y León cierra la puerta a la autonomía de la Región Leonesa e insiste en que poner el foco en esa «vía de escape» hace que el PP esté «encantado».

8 La Cultural 'reabre' la plaza de Toros como fanzone

El conjunto leonés habilitará esta zona para seguir el partido ante el Zaragoza, con prioridad para socios, ante la imposibilidad de vender entradas para este encuentro.

9 Así será la temporada de esquí 25/26 en León: calendario de apertura y abonos

La Diputación de León ha aprobado el calendario oficial de apertura de las estaciones invernales de San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos para la temporada 2025/2026.

10 Vecinos de Santa Colomba achacan a un convenio con la Fundación Club 45 el incremento de impuestos

El consistorio se defiende asegurando que esas subidas no tienen nada que ver con el apoyo a una iniciativa cultural que «revierte en el municipio».

