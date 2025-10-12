leonoticias - Noticias de León y provincia

Vehículo del puesto de mando avanzado de Protección Civil.

Localizado con vida el hombre desaparecido en Escuredo

Un particular ha localizado a este vecino de 96 años en buen estado de salud tras 24 horas en paradero desconocido

Dani González

León

Domingo, 12 de octubre 2025, 17:10

Final feliz a los trabajos de búsqueda del hombre de 96 años desaparecido este pasado sábado en la localidad de Escuredo.

Un vecino de Escuredo ha localizado vivo y en buen estado de salud a este hombre cuya desaparición fue denunciada en el mediodía de este sábado.

A primera hora de la tarde, uno de los particulares que colaboraba en las tareas de búsqueda localizó a este vecino de la localidad de Escuredo en una pista forestal cercana a la población.

Una ambulancia de soporte vital básico fue movilizada hasta esta población para trasladar al hombre de 96 años hasta el Hispital de León para someterse a un examen médico.

De esta manera se pone fin al dispositivo para su localización tras más de 24 horas de búsqueda de este hombre que ha acabado con su localización.

En la jornada de este domingo, se incorporó a estas labores la unidad Fénix de drones, en la que ya trabajaban el Puesto de Mando Avanzado, a la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias con dos operadores, un técnico CCE, las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de Riello, Brañuelas y Bembibre y agentes medioambientales.

