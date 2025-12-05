El desconocido origen leonés de Yolanda Ramos: «Amo León, pero sois muy cerrados» La cómica confesó en el programa de aventuras de La 1, 'Hasta el fin del mundo' que su padre es natural de León

Estamos acostumbrados a verla haciéndonos reír y poco nos imaginábamos que parte de esa gracia natural tiene raíces en la provincia de León. La cómica y actriz Yolanda Ramos, una de las artistas más de moda en España en los últimos años y fenómeno televisivo con su papel en la serie de los Jabvis 'Paquita Salas', resulta que es medio leonesa.

Así lo confesó en el programa de aventuras que se emite cada noche de miércoles en La 1 'Hasta el fin del mundo', donde seis parejas de famosos se embarcan en una experiencia que les lleva a recorrer como mochileros el continente americano desde el Caribe hasta Ushuaia, literalmente, el fin del mundo.

Ramos participa junto con su sobrina, Ainoa Olivares y juntas conforman una de las parejas más divertidas y, por descontado, de las que más momentos virales están protagonizando. Y uno de ellos tiene como protagonista ni más ni menos que León.

La alegría deencontrar a dos paisanos en la otra punta del mundo

Con un presupuesto muy ajustado -y que las catalanas están dilapidando- toca hacer trabajos puntuales para aumentar las arcas que les permitan llegar hasta el fin de Argentina. Y uno de esos trabajos las llevaba a hacer de camareras en el último capítulo emitido el pasado miércoles. Yolanda se acercó a una mesa donde había una pareja de españoles que la reconocieron y le confesaron ser sus fans.

«¿De dónde sois?», preguntó de Yolanda. «De León», respondieron los chicos. Entusiasmada y haciendo gala de su personalidad alegre, decía la cómica: «¡Ay, mi padre es de León!» al tiempo que apostillaba ya más seria «sois muy cerrados». Los chicos decían que no, pero ella aseguraba que, su padre, al menos lo es. Tras fundirse en un abrazo con ellos terminaba la charla con un: «Me alegro mucho y amo León, pero sois muy cerrados».

Seis parejas de famosos: de Cristina Cifuentes a Rocío Carrasco

Lo cierto es que el programa que presenta Paula Vázquez está permitiendo a los espectadores conocer mucho mejor a los famosos que participan, entre ellos la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes y la modelo y presentadora Alba Carrillo; el artista Aldo Comas y el actor José Lamuño; las creadoras de contenido Jedet y Andrea Compton; los cantantes Nia y J Kbello; la celebrity Rocío Carrasco y la cantante Anabel Dueñas y, por supuesto, Yolanda Ramos y Ainoa Olivares.

Yolanda Ramos Navarro es una de las presentadores, actrices y humoristas españolas más conocidas de la televisión por su participación en programas como Homo Zapping. Además, recibió una nominación a los Premios Goya por su papel en la película de Paco León 'Carmina y Amén' como Mejor Actriz Revelación.