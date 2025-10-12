leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estación de esquí en León.

Así será la temporada de esquí 25/26 en León: calendario de apertura y abonos

La falta de nieve y la desestacionalización de las estaciones de San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos son el gran reto de la Diputación de León

Leonoticias

Leonoticias

León

Domingo, 12 de octubre 2025, 10:27

Comenta

La Diputación de León ha aprobado el calendario oficial de apertura de las estaciones invernales de San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos para la temporada 2025/2026.

El calendario establece un periodo de funcionamiento de 126 días, comprendido entre el 1 de diciembre de 2025 y el 5 de abril de 2026, con el objetivo de ofrecer una campaña de nieve estable, adaptada a la demanda turística y a las condiciones meteorológicas de la montaña leonesa.

Venta de abonos anuales en prepago

La Diputación de León abrirá el periodo de prepago de los abonos anuales de las estaciones de esquí del 5 al 17 de noviembre de 2025, ambos inclusive. Durante este plazo, los usuarios podrán tramitar y abonar su carta de pago en las entidades colaboradoras Unicaja o Banco Sabadell, recordando que no debe realizarse el ingreso hasta disponer de la carta de pago correspondiente.

El trámite también podrá realizarse a través de la oficina de la Estación de San Isidro o en el Servicio de Turismo de la Diputación de León.

Los antiguos abonados que conserven su tarjeta con chip podrán reactivar su forfait simplemente efectuando el pago en el banco, mientras que los nuevos usuarios o quienes necesiten una nueva tarjeta deberán abonar 6 euros en concepto de soporte y presentar la documentación correspondiente.

Balance de la temporada anterior: escasa nieve pero actividad casi continua

Durante la pasada campaña, las estaciones registraron cerca de 100.000 visitantes en un total de 131 días de apertura. La estación de San Isidro alcanzó los 88.146 usuarios, mientras que Valle de Laciana-Leitariegos recibió 11.441 visitantes. A pesar de la escasez de nieve registrada en algunos periodos, ambas instalaciones mantuvieron su actividad gracias al esfuerzo de sus equipos técnicos y al uso de sistemas de producción de nieve.

Con la aprobación del nuevo calendario, la Diputación de León reafirma su compromiso con la promoción de la montaña leonesa, el impulso al turismo de invierno y la dinamización económica y social de las comarcas donde se ubican ambas estaciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pequeñísimo pueblo de León que celebra su primera boda de este siglo
  2. 2 La emotiva despedida de una vaca a su ternera tras un ataque de lobos en León
  3. 3 40.000 euros de multa a dos astorganos de 67 y 73 años por hacer pintadas
  4. 4 Un patinete y dos turismo satropellan a tres mujeres casi de forma simultánea en León
  5. 5 Atropellan a una mujer de 70 años a la entrada de un centro comercial de León
  6. 6 Liberan a una pareja tras sufrir un accidente de coche en Valencia de Don Juan
  7. 7 La Cultural, ¿ante el descenso más caro de la década?
  8. 8 La Cultural da un golpe sobre la mesa en Cáceres
  9. 9 Buscan a un nonagenario extraviado desde el mediodía en Escuredo
  10. 10 Frida Kahlo da vida al Altar de Muertos de un museo de León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Así será la temporada de esquí 25/26 en León: calendario de apertura y abonos

Así será la temporada de esquí 25/26 en León: calendario de apertura y abonos