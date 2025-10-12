Jurado popular y tres años después: la Audiencia recibe el matricidio de Nochebuena La muerte de Salomé Torío, presuntamente a manos de su hijo, recoge peticiones de penas por asesinato que oscilan tren los 24 y los 27 años y medio

La mujer asesinada y el momento de la detención del hijo.

Rubén Fariñas León Domingo, 12 de octubre 2025, 09:11 Comenta Compartir

La Audiencia Provincial de León recibirá este mes la causa derivada del Juzgado de Instrucción número 4 para celebrar la vista oral tras una acusación de asesinato y amenazas en el ámbito familiar.

La sala, que contará con jurado popular, celebrará el juicio del 21 al 27 de octubre con A.R.T.S. como único acusado y que lleva en prisión desde el momento del crimen en el que, presuntamente, acabó con la vida de su propia madre.

El jurado tendrá que escuchar los testimonios de las partes para dictar un veredicto sobre el asesinato de Salomé Torío, una mujer de 49 años que apareció muerta en su domicilio en las navidades de 2022.

Será tres años después del crimen cuando la Audiencia celebre esta causa que contará con acusación particular formulada por la hermana de la víctima. En ella se acusa al hijo de Salomé como autor material de un delito de asesinato por el que pide una pena de prisión de 27 años y medio. Previamente, y de forma subsidiaria, había pedido 17 años y seis meses por el homicidio doloso, aunque esto ha quedado descartado a la vista de la instrucción.

Por su parte, la Fiscalía acusa a Rubén de un delito de asesinato y otro delito continuado de amenazas en el ámbito familiar, por lo que se pide una pena global de 24 años y seis meses de prisión.

Los hechos que se juzgarán

Según recogen los escritos de estas partes, el hijo de Salomé accedió a la vivienda de su madre en el barrio de San Esteban en el día de Nochebuena. Allí, y tras una discusión de la que fueron testigos algunos vecinos, se produciría el matricidio.

El cuerpo de la mujer fue hallado dos días más tarde con varias puñadas en la espalda y un corte mortal en el cuello, en lo que ha sido calificado como «un ataque sin piedad» de su hijo Rubén.

Salomé había presentado varias denuncias previas contra su vástago, quien también había cumplido una condena por amenazas con arma blanca a una vecina del mismo bloque.

La sala se reunirá por primera vez el próximo 21 de octubre y tras celebrarse las sesiones el jurado popular se retirará a deliberar. Más tarde completarán el objeto del veredicto y harán su lectura de culpabilidad o no culpabilidad ante el magistrado, quien establecerá las penas, si proceden, contra el acusado.