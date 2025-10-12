Un hombre amenaza con lanzarse al vacío en León Personal asistencial intenta disuadirle, pero el hombre se niega a cambiar de actitud

Un atrincherado en el barrio de Eras de Renueva amenaza con suicidarse desde lo alto del edificio.

Servicios asistenciales intentan disuadir a un hombre que desde primera hora de esta mañana amenaza con lanzarse al vacío desde un inmueble de la calle Matanzas de la capital leonesa.

Efectivos de la Policía Local, Policía Nacional, Bomberos y un dispositivo sanitario y psicológico se encuentran en la zona, donde el individuo, que podría presentar algún trastorno, se niega a deponer su actitud.

