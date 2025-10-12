León corea al unísono: «¡Viva la Guardia Civil!»

Ana G. Barriada León Domingo, 12 de octubre 2025, 13:38 Comenta Compartir

Día de gala en León para festejar a la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil. El buen tiempo permitía recuperar los actos de homenaje en la plaza de San Marcos, que este 12 de octubre lucía su mejor cara para acoger un desfile aéreo y terrestre que congregaba a cientos de personas en el centro de la ciudad de León.

El objetivo, celebrar el Día de la Guardia Civil en un acto castrense en el que no faltaba la tradicional entrega de condecoraciones, la emoción al recordar a los caídos por España y el boato de una ceremonia en la que poner en valor el trabajo de los 1.300 agentes de la Guardia Civil desplegados en la provincia de León de los 6.800 que conforman el cuerpo en el conjunto de la comunidad.

Del incendio en Sariegos de 1851 a los forestales de este 2025

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, acompañaba al general de brigada José Antonio Fernández de Luz de las Heras en un emotivo acto en el que se repasó la función del cuerpo desde aquella primera intervención de dos agentes el 16 de enero de 1851 en un incendio en Sariegos. Su labor para cortar el fuego que devoró seis viviendas y amenazaba a todo el pueblo se sigue recordando hoy en día, más si cabe en un año donde el fuego ha sido el triste protagonista del verano.

Así lo recordaba el responsable del cuerpo en León, que recordaba cómo los agentes han estado «trabajando sin descanso y hasta la extenuación» en las cinco provincia de la comunidad más afectadas por las llamas de agosto. El agradecimiento por su trabajo levantaba los aplausos del nutrido grupo de leoneses que asistían al acto en uno de los momentos más emotivos junto con el recuerdo a Miguel Ricardo Nogales, agente fallecido que era condecorado y cuya reconocimiento recogía su viuda.

No se olvidaban en su intervención delegado y general del futuro de un cuerpo que encuentra en León uno de los hitos más importantes dados en los últimos años: la puesta en marcha de la cibercomandancia ubicada en el Incibe que recibe denuncias de forma electrónica, un «ejemplo de evolución en un mundo digital» y cuyo futuro pasa por desarrollar al tiempo una labor investigadora.

Multitudinario desfile por tierra y aire

A los discursos, homenaje a los caídos y posterior entonación del himno de la Guardia Civil con los consiguientes gritos de ¡Viva España, viva la Guardia Civil! seguía el desfile aéreo y terrestre con parte de las unidades a pie que congregaba a muchos leoneses frente al Parador. El helicóptero del cuerpo con base en La Virgen del Camino abría el recorrido en el que participaban 33 vehículos desde motocicletas hasta todoterrenos, furgones o embarcaciones con los que el cuerpo desarrolla su labor diaria.

Una jornada festiva en definitiva en la que el sol acompañaba a un León volcado con la Guardia Civil y donde se escuchó en repetidas ocasiones entonar al unísono el ¡Viva España!