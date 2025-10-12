leonoticias - Noticias de León y provincia

Vehículo de la Policia Local de León.

Atropellan a dos personas de avanzada edad en el centro de León

Un turismo arrolló a un hombre de 90 años y a una mujer de 70 en una céntrica avenida de la capital leonesa

Leonoticias

Leonoticias

León

Domingo, 12 de octubre 2025, 11:16

Comenta

Este sábado ha sido un día cargado de incidentes de tráfico en la ciudad de León, con hasta cuatro atropellos diferentes en la segunda mitad del día.

El más grave tuvo lugar a las 22:19 horas en el que un turismo arrolló a dos personas de avanzada edad, un hombre de 90 años y una mujer de 70.

Durante el sábado, ya se habían producido otros cuatro atropellos en distintos puntos de la capital.

Este atropello tuvo lugar en la avenida República Argentina, a la altura de su conexión con la plaza de la Pícara Justina. Según señala el 112, al lugar acudieron agentes de la Policía Local de León y la Policía Nacional.

Además, el Sacyl movilizó dos ambulancias de soporte vital básico para trasladar a las dos personas heridas al Hospital de León.

