Vecinos de Santa Colomba achacan a un convenio con la Fundación Club 45 el incremento de impuestos El consistorio se defiende asegurando que esas subidas no tienen nada que ver con el apoyo a una iniciativa cultural que «revierte en el municipio»

Alberto P. Castellanos León Domingo, 12 de octubre 2025, 09:16 Comenta Compartir

Hace año y medio que el Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza firmaba un convenio con la Fundación Club 45. En él aparecen las condiciones de dicho acuerdo como la cesión del edificio municipal recientemente renovado y conocido como «Casa de las Maestras» para que sirva de sede de la institución y albergue su archivo documental creando un entorno museístico y de investigación. Además, se compromete una partida inicial a cargo de las arcas municipales -independiente de los gastos de mantenimiento, suministros, limpieza y equipamiento del inmueble- de 38.000 euros para 2024 y de entre 30.000 y 140.000 para el resto de los 25 años -hasta 2048- por los que se firma el convenio para gastos de personal y adquisición de material para el museo. Unas cantidades a las que, según el texto, se les restarán las subvenciones que pueda recibir la fundación.

A pesar de este último punto que deja abierta la puerta a que la financiación no sea del todo municipal, este convenio ha suscitado varias quejas entre algunos vecinos por la inversión comprometida, los plazos y una cláusula de confidencialidad en el texto. Según han comentado a Leonoticias, sin querer dar su identidad, comentan que «la Fundación Club 45 no le molesta a nadie, pero que no aporta nada» porque los que van allí se toman algo en su bar y «no en el del pueblo, y que a los pueblos más alejados de Santa Colomba tampoco».

Las suspicacias entre algunos de los habitantes de las 16 localidades que conforman Santa Colomba empezaron a despertarse tras un incremento del IBI a finales de 2023 del 45 por ciento y del coste del servicio de aguas del 75: «Alguien ve el convenio y lo vemos y es cuando nos cuadra todo: es que estamos pagando los vecinos el Museo del Pop y el salario de su director». La duración del convenio, si no se incumple alguna de las cláusulas, es otro de los motivos que denuncian quienes no entienden unos plazos tan prolongados en un municipio con casi medio millar de habitantes y «mucha gente mayor que no puede pagar tantos impuestos».

«Se han sacado de la manga el impuesto del alcantarillado cuando no hay ni mapa para buscar una arqueta, está todo abandonado y te cobran veinte euros que van para lo otro», comenta una persona el municipio que añade que «lo pague la Diputación, la Junta, quien sea, pero los vecinos del municipio no y menos cuando muchos lo tienen a diez kilómetros y lo están pagando».

«Los impuestos suben porque los gastos son mayores»

El alcalde de Santa Colomba de Somoza, José Miguel Nieto García, es claro: «No tiene nada que ver una cosa con la otra. Estamos hablando de un municipio con 16 localidades y que no llegamos a los 450 habitantes pero tenemos los sistemas de agua, luz. Si tenemos más de diez farolas por vecino. Los gastos cada vez son mayores y mucha gente no se empadrona aquí», lamenta el regidor.

José Miguel asegura que el consistorio aún tiene déficit con los impuestos que se cobran. Ponen por ejemplo que Astorga tiene un clorador para el agua y en Santa Colomba son 16, alguno de ellos para «pueblos que en invierno pueden tener cuatro habitante».

«Estamos a punto de morir y si no hacemos algo, pues no tenemos nada, y esto está revirtiendo en el pueblo», asegura el alcalde que comenta que había otro proyecto más interesante pero que la financiación no llegó mientras que sí lo hizo para apoyar a la Fundación Club 45 mientras ironiza con que «estaría bien tener aquí un polígono industrial».

«¿Qué funciona mal? Pues tenemos un edificio que vale 1.600.000 euros y lo dedicaremos a otra cosa», sentencia José Miguel que resta importancia a la cláusula de confidencialidad: «Si quieres verlo vienes aquí y lo puedes ver, mucha gente nos lo ha pedido y es cuando ha empezado a hablar sobre ello».

«El compromiso de Club 45 con el territorio es total»

Álex Cooper, presidente del patronato de la Fundación Club 45, declina valorar los comentarios recogidos por Leonoticias de algunos vecinos: «No estoy al tanto, no quiero hacer comentarios sobre lo que parece un tema político. Hay un convenio, una relación de siete años con el Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza y estamos contentos con el trabajo y todo lo que estamos realizando».

El museo de la fundación, abierto en junio de 2024 ha recibido más de 11.000 visitantes en estos 16 meses, «que es un dato muy reseñable», afirma Álex, que añade que no se contabilizan las visitas a otras actividades al tiempo que destaca que «sólo recibo parabienes de vecinos de Santa Colomba y otros pueblos».

«Los resultados son muy buenos. El compromiso de Club 45 con el territorio, yo creo, es mayor que el de fundaciones o instituciones similares», señala mientras muestra como ejemplo el festival que realizan en colaboración con los ayuntamientos de Santa Colomba de Somoza y también el de Astorga.