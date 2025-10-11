La Cultural 'reabre' la plaza de Toros como fanzone

La plaza de Toros ya se habilitó en las últimas jornadas de la pasada temporada.

Dani González León Sábado, 11 de octubre 2025, 19:04 Comenta Compartir

La plaza de Toros de León volverá a ser punto de reunión para el culturalismo. La Cultural y Deportiva Leonesa organiza una fan zone en este espacio para el próximo sábado 18 de octubre donde poder seguir el partido entre los leoneses y el Real Zaragoza (18:30 horas).

Con un aforo de 6.000 personas, este espacio, ya utilizado en los dos últimos partidos de liga regular de la pasada temporada, se habilitará este recinto ante la imposibilidad de vender localidades para la afición visitante en el encuentro contra el Real Zaragoza.

El acceso será gratuito para los abonados hasta completar el aforo de 6.000 personas. Cada abonado podrá retirar una única entrada a coste cero de manera online en la web de la Cultural, accediendo con sus datos y pinchando en el partido. Una vez dentro, tendrá que seleccionar su asiento en el estadio virtual para poder adquirir su entrada gratuita.

Con dicha entrada, además, tendrá derecho a una consumición gratis, que consistirá en un perrito caliente. Además, las invitaciones también se podrán retirar desde el martes en la Tienda Oficial del club, en horario de 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 18:00 horas, siendo exclusivo para abonados hasta el miércoles y sujeto a disponibilidad de aforo.

La apertura de puertas en la Plaza de Toros será a las 16:00 horas, por lo que se podrá disfrutar de la previa y del partido con speaker, DJs, barra y foodtrucks. Todo ello para disfrutar del mejor ambiente culturalista y del partido en pantalla gigante.

Temas

Cultural y Deportiva Leonesa