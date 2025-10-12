Carlos Martínez: «Los problemas de León no van a resolverse con una escisión administrativa; lo siento» El candidato socialista a presidir la Junta de Castilla y León cierra la puerta a la autonomía de la Región Leonesa e insiste en que poner el foco en esa «vía de escape» hace que el PP esté «encantado»

Carlos Martínez, candidato socialista a presidir la Junta de Castilla y León y convertirse en el primer presidente del PSOE en la comunidad, cierra la puerta una vez más a una hipotética salida de la Región Leonesa de la actual comunidad. Así lo ha manifestado en la última entrevista concedida a la agencia Ical en la que, preguntado directamente sobre la situación de León y el movimiento a favor de salir de la comunidad, reiteraba su postura contraria.

«Entiendo y pienso que hoy por hoy los problemas de León no van a resolverse con una escisión administrativa; lo siento. Lo he dicho públicamente y lo digo ahora: los problemas de León se resuelven con políticas públicas que desde el punto de vista de la administración autonómica sean capaces de resolver las problemáticas que tienen en su día a día, sea en El Bierzo, en León y en el resto del territorio como puede ser Zamora o Salamanca».

Aseguraba al tiempo que poner «el foco permanentemente en esa especie de vía de escape» hace que el Partido Popular «esté encantado» porque «no se habla de su abandono a León, sino de que León tiene que salir».

Compara el sentimiento de abandono de León con el de Soria

Aunque reconoce que en la comunidad existen «dos regiones diferenciadas» algo que «nadie cuestiona» tampoco cuestiona «para nada la fortísima identidad leonesa que cada vez es mayor» en un territorio que dice sentirse «abandonado» comparándolo con Soria, ciudad de la que ha sido alcalde los últimos años.

«El sentimiento o identidad de muchas provincias con la comunidad o la Junta es nulo porque entienden que se les ha maltratado», continúa, y asegura que «no hay mejor caldo de cultivo para que el PP siga ganando y escondiéndose. Creo que lo urgente no es debatir sobre la autonomía leonesa, lo urgente es atender las problemáticas que tiene la sociedad leonesa», termina.

Reconoce tener un gobierno «en la sombra» ya armado

Ha sido uno de los temas que ha abordado en una entrevista donde ha repasado su candidatura y el equipo que lo acompañará. En este sentido, asegura que siempre ha «rechazado injerencias de Madrid o de Valladolid» en la elaboración de las candidaturas. «Yo tengo la absoluta confianza de que cada provincia sabe cómo juega y dónde juega su equipo. Las provincias van a ser libres para hacer renovación, continuidad y el planteamiento de sus equipos. El gobierno en la sombra está armado. Es decir, ¿existe un gobierno en la sombra en mi cabeza? Sí. ¿Tengo responsables directos para cada una de las áreas y una configuración en función de ese proyecto territorial que nosotros marcamos? Sí. ¿Coincide con los planteamientos que puedan hacer? Pues en algunas de las cuestiones yo puedo intuir lo que va a salir, sí, y en otras, no. Es decir, en la Alcaldía tú sabes que tu lista municipal es tu gobierno, en la lista autonómica no, y por tanto las Cortes que hagan cambios y cruces. El Ejecutivo organizado de por hecho que ya está».