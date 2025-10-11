La Cultural da un golpe sobre la mesa en Cáceres

Dani González León Sábado, 11 de octubre 2025, 20:58 Comenta Compartir

No hay mejor manera de reaccionar que con una exhibición. Y la Cultural se lo ha tomado al pie de la letra, luciéndose en el Multiusos de Cáceres para vencer (57-79) con rotundidad a uno de los grandes equipos de la categoría, Cáceres, en un partido brillante especialmente en defensa.

Cáceres Palazuelos (6), Leveque (20), Mazaira (15), Strikker (6), Lafuente (8) - cinco inicial - Mendes, Foreman (2), García, Santos, Marina 57 - 79 Cultural Cebolla (11), Deng (9), Rodrigo Llamas (10), Van der Heijden (7), Amadasun (9) - cinco inicial - Hayman (12), McKay, Orenga (6), Bultó, Domínguez (9), Jaime Llamas (6) Parciales 12-17, 25-34, 42-55, 57-79

Árbitros Betanzos García y Argüelles Domínguez.

Incidencias Multiusos de Cáceres. Jornada 2 del grupo oeste de Segunda FEB.

Los de Luis Castillo llegaron al Multiusos de Cáceres con un plan: llevar el partido a altas revoluciones pero sin descuidar la defensa. Y así fue como los leoneses fueron por delante desde el inicio, con rentas exiguas y un líder claro: Rodri Llamas.

La buena defensa leonesa permitió a la Cultural ir siempre por delante, logrando su renta más alta en la última jugada del primer cuarto con un triple convertido por Hayman (12-17).

Una Cultural que va a más

En el segundo cuarto, los leoneses mantuvieron su plan, cimentado sobre una defensa activa y que encimaba a cada jugador cacereño, sin darles aire ni tiempo. Los locales trataron de remontar, se acercaron en el marcador, pero apareció Dídac Cebolla para abrir de nuevo hueco en el marcador (19-24).

El base fue el mejor de un segundo cuarto en el que los leoneses fueron a más y acabaron al alza, con nueve puntos de renta (25-34) para encarar el tercer cuarto.

El Cáceres quiso acelerar el partido o, al menos, su anotación, en el tercer cuarto. Pero se encontró con una Cultural sólida, preparada para el envite y lista para una batalla en la que su objetivo era rebasar la barrera de los diez puntos a favor, siempre considerada psicológica.

Con Hayman liderando en este cuarto a los de Luis Castillo, la renta llegó a los 13 puntos (42-55) para encarar un último cuarto en el que los leoneses tenían que aguantar un triunfo valiosísimo.

Una Cultural brillante y liberada

Esto llevó a Cáceres a precipitarse. Pérdidas y errores en la salida de balón propiciaron recuperaciones para una Cultural que sabía que matar el partido. A ello se dedicó el cuadro de Castillo, que llevó su renta hasta los 17 puntos (43-60) y el reto era evitar que ese colchón se redujera en exceso.

El acierto desde el perímetro impulsó todavía más a una Cultural, llevando la renta por encima de los 20 puntos, enchufando un triple tras otro. Los leoneses, liberados, lucieron en esta suerte.

La Cultural se llevó así un triunfo valiosísimo, de muchos quilates, para sacar a relucir su verdadero nivel. En Cáceres, en una cancha histórica, los de Luis Castillo brillaron para reconducir el inicio de temporada.

