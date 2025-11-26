Las noticias imprescindibles de este miércoles 26 de noviembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias León Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:15

1 Fallece un varón de 80 años tras declararse un incendio en su vivienda de un pueblo de León

El fuego se produjo en la habitación, mismo lugar en el que fue hallado el cuerpo de la víctima.

2 «El peor momento era Navidad; rechazaba llamadas de familiares para evitar que supieran cómo estaba»

Este leonés recuerda cómo la crisis de 2008 le dejó sin trabajo y sin dinero «para pagar una habitación» hasta que decidió agarrarse a la mano de Cruz Roja para salir de la calle.

3 Qué puede hacer y qué no la hija de la asesina de Isabel Carrasco en su permiso penitenciario

Triana Martínez abandonó la prisión de Asturias acompañada por una persona de su entorno, con gafas oscuras y sin hacer declaraciones a los medios.

4 Un ciclista atropella a una mujer en la zona peatonal de Ordoño II en León

El suceso ha movilizado a una ambulancia para atender a la persona herida.

5 Al rescate del Teatro Emperador: proyecto para 2026 en base a un estudio ya realizado

Unión política para presentar por primera vez desde 2006 un plan con «pasos concretos, precisos y calendarizados» para reabrir el Teatro. Un consultor escénico leonés ya ha hecho un estudio previo sobre los trabajos que se deben realizar.

6 Herido un ciclista en un accidente en la N-630 en León

El hombre, de unos 65 años, ha tenido que ser atendido tras el choque entre su bicicleta y un coche.

7 Así será el nuevo viaducto en la A-6 a su paso por la provincia de León

Transportes someterá a información pública el proyecto para sustituir el puente actual por dos nuevas estructuras paralelas de 480 metros.

8 De 18 a 82 años: más jóvenes y pensionistas duermen en las calles de León

El Proyecto de Atención Integral a Personas Sin Hogar ofrece un salida a esta situación: «Empiezas preguntando, ¿quieres que me acerque? Estamos aquí para lo que quieras».

9 Diez años de culturalismo lejos de casa: «Es el nexo de unión con nuestra tierra»

La Peña Culturalista Madrileña celebró este mes de noviembre su década de actividad desde que en el año 2015 siete miembros decidieran sacar adelante una peña que suma ahora alrededor de un centenar de socios.

10 El presunto autor de la agresión a un árbitro de fútbol en Villaquilambre es un hombre de 36 años

Los hechos ocurrieron en el duelo entre el CD Casa Asturias y el León CF de Primera provincial de Infantiles tras acabar el encuentro en el que el agresor había sido expulsado a falta de veinte minutos para el final.

