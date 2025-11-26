leonoticias - Noticias de León y provincia

Lugar aproximado del accidente entre un coche y una bici en la N-630 cerca de La Robla. Google Street View

Herido un ciclista en un accidente en una carretera en la N-630 en León

El hombre, de unos 65 años, ha tenido que ser atendido tras el choque entre su bicicleta y un coche

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:58

Nuevo accidente con una bicicleta implicada en la provincia de León, en este caso en la localidad de La Robla, donde a las 13:32 de este miércoles 26 de noviembre se informaba al 112 de un choque.

En la llamada se comentaba que se había producido una colisión entre un turismo y una bicicleta en el punto kilométrico 118 de la N-630, a la altura de La Robla, y que habría resultado herido el herido el ciclista.

Se traslada el aviso a la Policía Local de La Robla, a la Guardia Civil de Tráfico de León y a Sacyl para atender a un varón de unos 65 años, que se encuentra consciente. Se desconocer por el momento si ha sido necesaria su evacuación a algún centro sanitario.

