Fallece un varón de 80 años tras declararse un incendio en su vivienda de un pueblo de León El fuego se produjo en la habitación, mismo lugar en el que fue hallado el cuerpo de la víctima

Leonoticias León Miércoles, 26 de noviembre 2025, 10:28 | Actualizado 10:44h.

Un octogenario fallecía en la madrugada de este miércoles, 26 de noviembre, en su vivienda de un pueblo de Laciana

Fueron los vecinos los que alertaron de las llamas que se estaban produciendo en una casa unifamiliar de la localidad de Caboalles de Abajo, en el municipio de Villablino, explicando que podía haber una persona en su interior.

La llamada al centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 se realizó pasadas las 9 de la mañana y en la misma se ubicaba el suceso en una vivienda situada en el Barrio Pasal de dicho pueblo lacianiego.

Desde la sala del 1-1-2 se informó a la Guardia Civil de León, a los Bomberos de la Diputación de León, a la Policía Local de Villablino y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó un helicóptero medicalizado, un equipo médico y una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento de un varón de unos 80 años, por lo que se anulaba el helicóptero medicalizado previsto para desplazarle al centro sanitario correspondiente.

Durante el seguimiento del incidente, los bomberos pudieron comprobar que el incendio se produjo en la habitación donde se encontraba el fallecido. Los agentes procedieron a controlar las llamas una vez que fue retirado el cuerpo del cadáver.

Ampliar Intervención en fachada Por otro lado, los Bomberos de León han acudido a la llamada de unos vecinos del barrio de El Ejido, en la capital leonesa, para revisar la fachada de un edificio de la calle Obispo Almarcha tras desprenderse parte del revestimiento de la misma. También acudieron agentes de la Policía Local de León.