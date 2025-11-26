leonoticias - Noticias de León y provincia

El presunto autor de la agresión a un árbitro de fútbol en Villaquilambre es un hombre de 36 años

Los hechos ocurrieron en el duelo entre el CD Casa Asturias y el León CF de Primera provincial de Infantiles tras acabar el encuentro en el que el agresor había sido expulsado a falta de veinte minutos para el final

León

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 16:51

La Guardia Civil ha investigado a un varón de 36 años de edad, como presunto autor de un delito leve de lesiones ocasionadas durante un evento deportivo celebrado en Villaquilambre, León, el pasado fin de semana.

Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo, día 23, durante un encuentro de futbol de categoría infantil (entre 12 y 13 años) cuando el entrenador de uno de los equipos, tras una discusión al finalizar el partido, supuestamente agredió al árbitro, un varón veinte años de edad, causándole lesiones en la cara de las que tuvo que ser atendido en el Hospital de León.

Avisada la Guardia Civil de este incidente, se traslada a lugar una patrulla de Armunia levantando acta de lo sucedido. Una vez finalizada la investigación, en la mañana de este miércoles 26 de novuiembre se ha procedido a su investigación y remisión de las diligencias instruidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de León.

