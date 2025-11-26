Un ciclista atropella a una mujer en la zona peatonal de Ordoño El suceso ha movilizado a una ambulancia para atender a la persona herida

Leonoticias León Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:08

El atropello de una bicicleta a una mujer en una hora punta de tránsito de peatones en una de las principales vías de la ciudad ha generado una enorme expectación.

A las 13:41 horas, la sala de Emergencias 112 de Castilla y León recibía el aviso del suceso que acababa de ocurrir en la avenida Ordoño II de León capital.

La vía peatonal había sido el escenario del atropello a una mujer de unos 50 años de edad, según recogía el alertante, a la altura del número 20 de esta calle.

El causante del siniestro había sido una bicicleta que recorría la zona central, con prioridad peatonal, donde está permitido el tránsito de este tipo de vehículos siempre y cuando lo hagan con precaución y ajustándose a la velocidad del peatón.

De dicho suceso se ha dado aviso a la Policía Local de León, a la Policía Nacional y a Sacyl, que derivó y movilizaba una ambulancia con soporte vital básico.