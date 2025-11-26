Al rescate del Teatro Emperador: proyecto para 2026 en base a un estudio ya realizado Unión política para presentar por primera vez desde 2006 un plan con «pasos concretos, precisos y calendarizados» para reabrir el Teatro | Un arquitecto leonés ya ha hecho un estudio previo sobre los trabajos que se deben realizar

El Teatro Emperador parece que, ya sí, volverá a abrir en León. En un día calificado por todos los presentes como «histórico» se ha presentado por primera vez desde que el Gobierno central adquiriera el edificio que cerró el 31 de octubre de 2006 un proyecto de rehabilitación del Teatro Emperador con pasos «concretos, precisos y calendarizados».

Ha sido el propio ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el encargado de presentar un plan de acción que ya cuenta con un estudio de viabilidad previo realizado por un arquitecto leonés que se utilizará para sentar las bases del proyecto de rehabilitación final previa formalización del plan especial en el que ya trabajan los técnicos del Ayuntamiento de León porque hay que «modificar la volumetría del edificio».

Será el próximo año, en 2026, cuando Cultura saque a licitación el proyecto de ejecución de la rehabilitación del edificio por un coste estimado entre el medio millón y el millón de euros.

Una vez se licite el proyecto de ejecución, la obra será financiada por el Gobierno de España a través del 2% Cultural, algo que para el ministro Urtasun es de «vital trascendencia» porque quiere decir que ya cuenta con una vía «clara, específica y concreta» de financiación. Cuando el edificio esté reformado adaptándolo a las necesidades y normativas actuales -recordamos que lleva casi dos décadas en desuso-, será el Ayuntamiento de León quien se hará cargo del equipamiento.

Más adelante se detallarán también las obras y el programa cultural que se espera que el centro albergue pero se apuesta por una fórmula «colaborativa» entre el Inaem y las entidades locales como ayuntamiento y Diptuación para que la programación sea «local y arraigada» a esta tierra que no solape la oferta de otros espacios como el Auditorio, sino que la complemente.

Se cumple una «demanda histórica de la sociedad leonesa»

Estas son las principales novedades de una jornada «histórica» que arrancaba con la visita del ministro Urtasun al consistorio de San Marcelo donde detallaba junto al alcalde los pasos para acelerar el plan especial que permita sacar a licitación el proyecto de rehabilitación en 2026.

La unión institucional se hacía patente en el Palacio del Conde Luna, donde representantes de consistorio local, Diputación de León, Junta de Castilla y León y Gobierno central se daban la mano en el compromiso de sacar adelante la puesta en marcha de lo que todos han definido como un «edificio emblemático» para cumplir con una «demanda histórica de la sociedad leonesa» y que pretende asentar las bases para que León recupere pulso cultural en la que es, según el ministro, una de «las capitales culturales de España».

Porque es muy difícil encontrar leoneses nacidos antes del 2006 que no tengan recuerdos vinculados al Teatro. Desde el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, que recordaba que una de las últimas películas que vio en el edificio fue Cinema Paradiso; hasta el propio arquitecto encargado de realizar el estudio previo sobre el que se asentarán las bases del plan especial para rehabilitar el edificio, que recordaba pasar tardes allí con sus hijos.

Cooperación para hacer una programación local y con arraigo

En un día «feliz» para León y para la Cultura, decía Urtasun, se da un paso para recuperar un edificio «que no solo es historia e identidad de León, sino también una oportunidad de reforzar León en el mapa cultural». Tras años de abandono institucional y desidia, el Gobierno se vanagloria de poner en marcha las piezas «para que vuelva a levantar el telón» con pasos, por primera vez desde que el ejecutivo adquiriera en 2009 el edificio, «concretos, precisos y calendarizados».

Las noticias se resumen así en tres: primero, elaborar el proyecto de ejecución de la rehabilitación -previa aprobación del plan especial del ayuntamiento- que se licitará en 20206 por importe de entre medio millón y un millón de euros; segundo, financiar las obras en base al 2% cultural; tercero, que el Ayuntamiento equipe el inmueble y se trabaje en una fórmula cooperativa para preparar el programa escénico. Todo ello para «que esta vez sí, el Emperador sea un espacio abierto y vivo para la ciudadanía».

Los pasos para recuperar el Emperador 1 Elaborar el proyecto de ejecución de la rehabilitación en base al plan especial del Ayuntamiento y licitarlo en 2026 2 Financiar las obras con cargo al 2% Cultural 3 El Ayuntamiento equipará el inmueble 4 Trabajar en una fórmula cooperativa para preparar la programación cultural

Con el objetivo de desencallar la reforma del Teatro Emperador, el Ministerio de Cultura encargó un informe arquitectónico para evaluar las necesidades de reforma del edificio y que servirá a los técnicos municipales para realizar el plan especial de reforma del diseño que modifique la volumetría del Emperador.

Ha sido el arquitecto berciano Cayetano Astiaso el encargado de elaborar este primer informe técnico, un plan de viabilidad anterior al desarrollo del proyecto arquitectónico que sirve para analizar las fortalezas y debilidades del Emperador y adaptarlo a las necesidades actuales. Porque tiene muchas singularidades que atacar, como la estrechez del escenario, la falta de salas comunes o la necesidad de reordenar los espacios para optimizar el foso de orquesta o nivelar el escenario.

La historia del Teatro Emperador de 1946 a hoy

Se pone así la primera piedra para que León vuelva a tener a su Emperador abierto. El Teatro Emperador, situado en la Avenida de la Independencia de León, fue encargado en 1946 por la Empresa Leonesa de Espectáculos S.A. Fue diseñado por Gonzalo de Cárdenas, Manuel de Cárdenas y Francisco J. Sanz y pensado como un edificio con una función polivalente, ya que contempla tanto la representación teatral, como la exposición cinematográfica.

El edificio está incluido en el Catálogo de Bienes y Elementos Protegidos del Plan Especial de Conjunto Urbano de la Ciudad de León (PECU). El grado de protección del edificio es 2, correspondiendo este grado a una protección de tipo Integral.

Tras permanecer en funcionamiento ininterrumpido desde su inauguración en 1951, fue cerrado al público en 2006. Desde 2009, es propiedad del Ministerio de Cultura, adscrito al INAEM. Entre 2012 y 2013, Cultura acometió una intervención urgente en las fachadas y cubiertas del teatro, y recientemente se ha realizado tareas de limpieza exterior y revisión de instalaciones en el interior del edificio.

