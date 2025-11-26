Diez años de culturalismo lejos de casa: «Es el nexo de unión con nuestra tierra»

Borja Pérez Miércoles, 26 de noviembre 2025, 08:25 Comenta Compartir

Coincidiendo con el gran momento que atraviesa la Cultural en Segunda División, la Peña Culturalista Madrileña celebró el pasado domingo su décimo aniversario, consiguiendo sumar así su primera década de actividad desde que, en 2015, siete culturalistas afincados en Madrid -Román, Mario, Alfonso, Dani, Jorge, Charlie y Álex-, decidieran agruparase y llevar a cabo una peña que suma a día de hoy alrededor de un centenar de socios.

Todo empezó con «reuniones que se celebraban en un local de la Avenida Mediterráneo de Madrid», como así lo explica José Arias, miembro de la Junta Directiva de la peña. A partir de ahí, empezarían a crecer «de manera progresiva», alcanzando su culmen en el pasado ascenso a Segunda División de 2017 y la posterior temporada en el fútbol profesional, cuando llegaron a los 120 peñistas, el máximo registro de la entidad.

En todo caso, Arias admite que «muchos peñistas eran y son jóvenes universitarios que estudiaban en Madrid que, si se quedaban después a trabajar, seguían vinculados, pero si no, o se volvían a León o se iban a otro sitio y dejaban de ser peñistas».

Siempre al lado del club

Después del paso por el fútbol profesional, «la cifra descendió progresivamente, hasta los setenta socios, aunque, desde hace un par de temporadas, estamos impulsándonos y, sobre todo con el reciente ascenso, hemos vuelto a crecer y actualmente estamos en torno al centenar de socios».

Ampliar Imagen de la celebración el pasado domingo.

Independientemente de las cifras, la Peña Culturalista Madrileña no falla en su cita con el club y, de hecho, en la presente temporada «además de que siempre hay peñistas en el Reino de León, también hemos asistido a prácticamente todos los encuentros fuera de casa». «La única excepción fue Córdoba, debido a que se jugó un lunes a las 20:30, lo que hacía muy complicado el desplazamiento», asiente.

No solo es cuestión de la categoría, sino que, ya en la Primera RFEF, «era raro el partido en el que no hubiera algún socio de Madrid siguiendo al equipo en el estadio». Entre los desplazamientos más numerosos que realiza la peña, destaca «el de Valladolid» y también «Burgos». Con especial cariño recuerdan «el que hicimos a Albacete en la temporada en la que el equipo ascendió a Segunda División», un desplazamiento que «esperamos repetir este año».

Los partidos más especiales

Para los siempre especiales derbis contra la Ponferradina, suele «haber siempre un gran seguimiento tanto en el estadio como en la Casa de León en Madrid». De hecho, en algunas ocasiones, como fue el caso del último derbi en El Toralín, «invitamos a la Peña de Ponferrada en Madrid, lo que crea un ambiente muy especial».

«El partido de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid fue especialmente memorable. Aquí en Madrid se reunió mucha gente y, tras la victoria, imagínate, la celebración fue muy especial», explica José, que, decidiéndose entre todos sus desplazamientos por uno solo, «me quedaría con el encuentro contra el Barcelona en el Miniestadi, en el partido de ida del ascenso a Segunda División de 2017».

Para ellos, la Cultural va mucho más allá del fútbol. Es «un nexo de unión con nuestra tierra». «Sentimos que allí había un pedazo de nuestra provincia. Reunir a tantas personas de León al mismo tiempo y por un mismo motivo nos hace sentir como si trasladáramos una parte de la capital leonesa a Madrid. Aunque vivamos aquí, durante esas dos horas nos sentimos como si estuviéramos en un bar leonés. La Cultural es, además de una pasión futbolera, un nexo de unión que mantiene conectados a los leoneses que residimos en Madrid», explica.

Para celebrar los diez años de culturalismo desde la distancia, la Peña Culturalista Madrileña realizó el pasado domingo una jornada especial que se inició con la asamblea de socios, la antesala a la degustación de diversos productos llegados directamente desde León. Posteriormente, se llevó a cabo un sorteo de regalos tanto del club como de diferentes peñistas, antes de concluir la jornada viendo juntos el triunfo ante el Cádiz CF que acabaría por poner el broche a «un día redondo».