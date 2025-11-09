Las noticias imprescindibles de este domingo 9 de noviembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

1 «El Testamento Vital sirve para ejercer el derecho a decidir cómo debe ser el final de tu vida»

El grupo conformado en León por diez personas difunde información sobre el Testamento Vital, un documento con instrucciones previas que manifiesta la voluntad de las personas sobre sus cuidados y tratamientos a recibir en la última etapa de su vida.

2 A juicio el accidente por los socavones que se tragaron dos coches en El Bierzo: «No se quieren hacer cargo»

Fue un gran susto. En la madrugada del domingo 12 de noviembre de 2023 dos coches fueran engullidos por dos grandes socavones que se abrieron en la carretera LE-41013 que une las localidades de La Cernada con La Faba. Dos ancianos de 78 años que regresaban de una cena familiar resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital del Bierzo con diversas contusiones cuyas secuelas arrastran a día de hoy. 3 Una recogida de firmas reclama la vuelta de los monitores de gimnasia de mantenimiento en León

Varios usuarios de los servicios municipales de gimnasia de mantenimiento en León han iniciado una recogida de firmas para solicitar la reincorporación de los monitores que venían impartiendo las clases en los distintos pabellones de la ciudad.

4 «A mí me encantaría vivir y trabajar como músico en León, pero no existe esa opción»

Damián Posse (León, 1985) es un leonés al que la música llevó fuera de las fronteras nacionales, lo que no ha impedido mantener su arraigo por la tierra que le vio nacer y desarrollar toda su infancia, aunque sí ha provocado un cambio en la forma de ver y sentir el país con respecto a su lugar de residencia, Viena (Austria). 5 El restaurante que resiste en un pueblo leonés de 25 habitantes reabre sus puertas un invierno mása

La localidad de Lois, en el municipio de Crémenes, celebra un año más la reapertura del Restaurante La Catedral de la Montaña, el único bar del pueblo y un punto de encuentro para vecinos y visitantes.

6 Un mítico bingo de León cambia de lugar más de treinta años después

El Bingo Condado dice adiós a la calle Villafranca tras más de tres décadas de trayectoria en su mítico emplazamiento en el centro de León. Desde su apertura en 1990, el local ha formado parte del paisaje cotidiano de la ciudad y de la memoria colectiva de varias generaciones de leoneses.

7 Leyendas de León La lluvia respetó la tradición: León volvió a rendir homenaje a sus difuntos con la procesión del Santo Malvar

La tarde-noche de este sábado 8 de noviembre, León volvió a vivir una de sus tradiciones más singulares: la procesión del Santo Malvar, organizada por la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y Ánimas del Santo Malvar.

8 Nace el primer festival cofrade de León: «Al Brazo y al Hombro Fest»

La ciudad de León tendrá su primer festival cofrade. «Al Brazo y al Hombro Fest» hará que León viva por primera vez un evento que combina la pasión de la Semana Santa con la música y el ambiente cofrade.

9 León despide a Amable Liñán, referente mundial y orgullo de la ciencia española

La provincia de León perdió a una de sus grandes personalidades este sábado 8 de noviembre. Amable Liñán Martínez, ingeniero, investigador y uno de los mayores expertos mundiales en combustión y propulsión aeroespacial, falleció en Madrid, a los 90 años de edad.

10 La Asociación San Jorge inaugura su exposición micológica con más de 160 especies

La mañana de este domingo se ha inaugurado en León la exposición micológica de la Asociación San Jorge, una cita ya tradicional que este año llega marcada por las dificultades de una temporada especialmente pobre en cuanto a producción de setas.