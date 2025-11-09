Un mítico bingo de León cambia de lugar más de treinta años después El Condado se despide de la calle Villafranca para hacerse un hueco en San Marcelo

La fachada del bingo Condado, en los días previos a su traslado.

Borja Pérez Domingo, 9 de noviembre 2025, 09:36 Comenta Compartir

El Bingo Condado dice adiós a la calle Villafranca tras más de tres décadas de trayectoria en su mítico emplazamiento en el centro de León. Desde su apertura en 1990, el local ha formado parte del paisaje cotidiano de la ciudad y de la memoria colectiva de varias generaciones de leoneses.

Tras esperar al avance de las obras de su nueva ubicación, será en este mes de noviembre cuando el traslado tome forma de manera definitivamente.

Fecha de traslado

De hecho, será concretamente el día 17 cuando, tras terminar su sesión habitual, El Condado se despedirá después de 35 años ininterrumpidos que quedarán ya grabados en la memoria de todos los leoneses.

Sin embargo, será una despedida efímera, pues el día 18 ya se llevará a cabo la apertura del nuevo local en la Plaza San Marcelo, en las inmediaciones precisamente del Casino Conde Luna.

Desde la empresa, admiten que el cambio responde a la posibilidad que se dio de adquirir un local «en mejores condiciones que el actual, ya más desgatado». Y, aunque el nuevo emplazamiento es «un poco más pequeño» que el de la calle Villafranca, el espacio «está mucho mejor aprovechado y es mucho más bonito», lo que supondrá un salto cualitativo en el desarrollo de su actividad.

Así, el cierre del local de Villafranca marcará el fin de una era para empezar un nuevo camino en un lugar aún más céntrico en el que mantendrá su esencia.