Imagen del cartel de su web. L.N

Nace el primer festival cofrade de León: «Al Brazo y al Hombro Fest»

Las entradas, desde 12,50 € + 1,50 € de gestión, ya están disponibles para un evento que promete revolucionar el calendario cofrade leonés

Lucía Gutiérrez

Lucía Gutiérrez

León

Domingo, 9 de noviembre 2025, 10:39

Comenta

La ciudad de León tendrá su primer festival cofrade. «Al Brazo y al Hombro Fest» hará que León viva por primera vez un evento que combina la pasión de la Semana Santa con la música y el ambiente cofrade.

La cita tendrá lugar el 28 de febrero de 2026 en la Plaza de Toros de León, y reunirá a las mejores bandas del norte de España junto a una invitada «muy especial» llegada desde Andalucía.

El anuncio del festival se hizo oficial este sábado 8 de noviembre por la tarde a través de las redes sociales del proyecto Al Brazo y al Hombro, con el mensaje: «Esto no existía… así que decidimos crearlo».

Venta de entradas

Las entradas ya están a la venta, con un primer tramo a precio: 12,50 € más 1,50 € de gastos de gestión. Desde la organización advierten que el aforo será limitado. El evento cuenta además con la participación de la productora responsable del festival de Monoloco, que triunfa cada año en la ciudad.

Con la importancia que la Semana Santa tiene en la capital leonesa, declarada de Interés Turístico Internacional, este nuevo festival representa una apuesta innovadora por acercar la música procesional y la cultura cofrade a un formato diferente, pensado para disfrutar, compartir y sentir la tradición desde otro prisma.

