Imágenes de la procesión.

Ver 31 fotos
Imágenes de la procesión. L.G

La lluvia respetó la tradición: León volvió a rendir homenaje a sus difuntos con la procesión del Santo Malvar

Con cirios, respeto y recogimiento, los cofrades y fieles ofrecieron el recorrido en memoria de sus familiares y seres queridos fallecidos

Lucía Gutiérrez

Lucía Gutiérrez

León

Domingo, 9 de noviembre 2025, 10:22

Comenta

La tarde-noche de este sábado 8 de noviembre, León volvió a vivir una de sus tradiciones más singulares: la procesión del Santo Malvar, organizada por la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y Ánimas del Santo Malvar.

A pesar de los pronósticos de lluvia, el tiempo dio tregua y permitió que numerosos leoneses se congregaran para acompañar este cortejo, que desde su recuperación en 2022 se ha convertido en una cita ineludible del mes de noviembre.

La procesión, que tiene lugar el sábado posterior al Día de Difuntos, rememora el caminar de los hermanos de la penitencial fundada en 1663 hacia el antiguo cementerio o malvar de León, situado en el entorno del actual Arco de Ánimas. Con cirios, respeto y recogimiento, los cofrades y fieles ofrecieron el recorrido en memoria de sus familiares y seres queridos fallecidos.

Un ambiente de respeto

El frío, sin embargo, sí se hizo notar durante toda la tarde, con temperaturas que recordaban que el invierno ya se acerca. Pese a ello, los asistentes aguantaron firmes, acompañando a la comitiva con devoción y silencio, conscientes del valor simbólico y espiritual.

Más allá de la solemnidad del acto, la procesión mantiene viva la vocación solidaria con la que nació la cofradía hace más de tres siglos: dar cristiana sepultura a los cofrades y a los más desfavorecidos, ayudando incluso a los enfermos del antiguo hospital de San Antonio, ubicado en los alrededores de la actual iglesia de San Marcelo.

