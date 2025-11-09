La Asociación San Jorge inaugura su exposición micológica con más de 160 especies Su presidente, José María Escapa, destaca la alta participación y el creciente interés del público por el valor ecológico de los hongos

La mañana de este domingo se ha inaugurado en León la exposición micológica de la Asociación San Jorge, una cita ya tradicional que este año llega marcada por las dificultades de una temporada especialmente pobre en cuanto a producción de setas.

«El año ha sido muy malo, uno de los peores que se recuerdan», reconoció José María Escapa, presidente de la asociación, durante la apertura. «Apenas ahora está empezando realmente la temporada. A pesar de ello, la gente se ha animado mucho, las conferencias han tenido una media de 90 o 100 asistentes y las salidas de campo han sido todo un éxito», añadió.

En total, la exposición reúne más de 160 especies diferentes, casi todas recogidas en la provincia y muchas procedentes de las salidas de campo, como la realizada este fin de semana en la zona de Almanza, donde participaron más de un centenar de personas. «Queríamos también dar visibilidad y apoyar a las zonas afectadas por los incendios», explicó Escapa, que adelantó que la asociación tiene previsto realizar próximas actividades en Fasgar, Boca de Huérgano y Almanza, áreas afectadas por los fuegos del verano.

Hallazgos curiosos

Entre los ejemplares expuestos, Escapa destacó algunos hallazgos curiosos como un único Boletus edulis ,«una sola pieza, cuando otros años encontramos decenas» o la Amanita muscaria, de la que apenas se localizaron tres ejemplares pese a ser una especie muy común. También mencionó especies singulares como el Ganoderma lucidum, conocido como el hongo de la inmortalidad por sus propiedades medicinales, o diversas ramarias y coraloides de formas llamativas.

El presidente de San Jorge subrayó que la sequía prolongada y los incendios han sido los grandes enemigos de esta campaña: «Desde junio hasta mediados de octubre no llovió prácticamente nada, y eso ha sido nefasto. Además, los incendios arrasaron hábitats únicos, como el bosque de piceas en Tierra de la Reina y Picos de Europa, y con ellos desaparecieron muchas especies asociadas a esos árboles».

Auge del interés micológico

Pese a las dificultades, Escapa destacó el auge del interés micológico en la sociedad: «Hace diez años el 80% de la gente venía solo por las setas comestibles. Hoy la mayoría quiere conocer su función en el ecosistema. Hay más curiosidad y respeto hacia los hongos, incluso hacia los que no se comen».

La exposición, que abrió sus puertas este domingo, ofrece una muestra viva del patrimonio micológico leonés, con ejemplares recolectados casi en su totalidad en la provincia. «El día acompaña, y esperamos que mucha gente se acerque. Es una buena oportunidad para conocer un recurso natural tan importante como el micológico», concluyó Escapa.