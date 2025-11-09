León despide a Amable Liñán, referente mundial y orgullo de la ciencia española El ingeniero leonés falleció este sábado a los 90 años dejando un legado de reconocimiento internacional

Lucía Gutiérrez León Domingo, 9 de noviembre 2025, 13:56

La provincia de León perdió a una de sus grandes personalidades este sábado 8 de noviembre. Amable Liñán Martínez, ingeniero, investigador y uno de los mayores expertos mundiales en combustión y propulsión aeroespacial, falleció en Madrid, a los 90 años de edad.

Nacido en Noceda de Cabrera en 1934, Liñán dedicó su vida a la investigación y la docencia, convirtiéndose en un referente internacional en el estudio de la dinámica de las llamas y la estabilidad de la combustión, con aplicaciones en la ingeniería aeronáutica y espacial.

Doctor en Ingeniería Aeronáutica por la Universidad Politécnica de Madrid, completó su formación en el California Institute of Technology, donde trabajó junto a destacados científicos internacionales. Fue catedrático de Mecánica de Fluidos en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos y colaboró con instituciones como la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA).

Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica

Entre sus numerosos reconocimientos, Liñán recibió el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1993, por sus aportaciones pioneras al estudio de los procesos de combustión. Fue miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de la Real Academia de Ingeniería de España y de varias academias internacionales.

Su figura fue siempre motivo de orgullo para su tierra natal. En numerosas ocasiones recordó con emoción sus orígenes en la Cabrera y el papel que la educación jugó en su vida: «Todo lo que he logrado se lo debo a la curiosidad y al esfuerzo constante», decía en una de sus últimas entrevistas. Hoy, León despide a uno de sus hijos más ilustres.