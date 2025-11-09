«A mí me encantaría vivir y trabajar como músico en León, pero no existe esa opción»

Borja Pérez Domingo, 9 de noviembre 2025, 09:34 Comenta Compartir

Damián Posse (León, 1985) es un leonés al que la música llevó fuera de las fronteras nacionales, lo que no ha impedido mantener su arraigo por la tierra que le vio nacer y desarrollar toda su infancia, aunque sí ha provocado un cambio en la forma de ver y sentir el país con respecto a su lugar de residencia, Viena (Austria).

Tras nacer y criarse en la capital leonesa, ya compaginó desde los ocho años sus estudios en Ponce león y, posteriormente, Maristas, con el conservatorio. Una vez terminada su primera etapa estudiantil, se mudó a Salamanca, al Conservatorio Superior de Castilla y León, ante la imposibilidad de seguir desarrollando su faceta musical, a la que tenía claro que se quería dedicar, en León.

A partir de ahí, empezaría a fraguarse la posibilidad de salir fuera de España para poder ejercer y, después de un primer año de Erasmus en Viena, optó por quedarse en busca de hacerse un hueco en la capital mundial de la música.

La dificultad de los inicios

Los inicios, como suele ser habitual en cualquier travesía lejos de casa y a un modelo de vida diferente a pesar de no estar excesivamente distanciados, no fueron sencillos. «Después del primer año con la beca Erasmus, tuve que buscármelas desde cero, un músico en nuestro caso pues en la misma universidad vas conociendo gente y vas haciéndote un una reputación, hasta que te van empezando a dar pequeños trabajos en la música».

Así fue como Damián logró forjar lo que ahora para él ya es una forma de vivir 18 años después. Actualmente, su labor de contrabajista se fusiona con el trabajo de pedagogo en la Asociación Internacional Superar donde se ofrece educación musical totalmente gratuita a niños y jóvenes sin importar su procedencia y condición socio-económica, con un estudio de fotografía y con la co-dirección de un festival de música.

La vida de Damián Posse en Viena.

Y es que Viena, además de ser la capital mundial de la música –«supura música por todos sus costados», como afirma el protagonista-, también es un nexo multicultural que ha permitido al contrabajista leonés sumergirse en un día a día basado en la apertura constante de miras a la que consideras que «no puede renunciar». Además de su mujer griega, con la que ya ha formado una familia, admite tener amigos «austriacos, rumanos, taiwaneses, chilenos, sirios, italianos, polacos, alemanes, franceses, turcos…».

Un modelo de vida muy distinto

En este escenario, su cariño y arraigo por León, del que no duda en ningún momento, colisiona con la posibilidad de regresar a trabajar a España: «Aunque lo llevo en el corazón, con una vida como la que tengo en Austria, creo que más que a León, no podría volver a España. Primero porque nuestro modo de vida profesional sería inviable allí, segundo porque estaríamos demasiado lejos de la familia Griega de mi mujer, y último porque no me gusta el sistema educativo, en mi opinión fallido, evolución política, etc».

Esto no quita, por otro lado, que eche de menos León y sus tradiciones –el contacto humano, la cercanía y la comida- frente a una sociedad «mucho más fría y distante de los que estamos acostumbrados». De hecho, reconoce que «a mí me encantaría ir a León y vivir allí en Ordoño II y tener un trabajo como músico allí, me encantaría porque además es una ciudad preciosa, es una ciudad medieval, romana, el problema de León es que no existe esa posibilidad».

Además, para Damián Posse, León es «un diamante en bruto cuyos líderes no han podido o querido aprovechar» y sostiene esta tesis dejando claro que «es una ciudad llena de mentes creativas».

«Yo conozco mucha gente que es muy buena en algo artístico en León. Hay músicos excelentes, hay poetas excelentes, escritores, actores… Yo siempre he tenido la sensación de hay mucha gente muy buena y muy inteligente. Y yo, si pudiera traerme a 15 o 20 colegas de estos que tengo en León aquí a Austria a tener una vida profesional, estoy seguro de que triunfarían todos», concluye.

¿Eres un leonés/a en el extranjero? Si eres de León, vives en otro país y quieres compartir tu historia no lo dudes y ponte en contacto con nosotros en nuestro correo electrónico (redaccion@leonoticias.com) o por whatsapp (609524535).