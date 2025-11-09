leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen del restaurante. L.N

El restaurante que resiste en un pueblo leonés de 25 habitantes reabre sus puertas un invierno más

La Catedral de la Montaña, en Lois, vuelve a dar vida al corazón de la montaña oriental leonesa

Lucía Gutiérrez

Lucía Gutiérrez

León

Domingo, 9 de noviembre 2025, 09:36

La localidad de Lois, en el municipio de Crémenes, celebra un año más la reapertura del Restaurante La Catedral de la Montaña, el único bar del pueblo y un punto de encuentro para vecinos y visitantes.

Con apenas 25 habitantes, el establecimiento mantiene viva la esencia de la montaña oriental leonesa, apostando por abrir también durante el invierno, aunque solo los fines de semana.

Tras un breve descanso, el restaurante ha anunciado su regreso a través de un vídeo en Facebook que ya supera las 30.000 reproducciones. «Necesitábamos un descanso, y el personal también», explican sus responsables, una familia que lleva al frente del negocio desde su apertura en agosto del año 2000.

Un lugar que apuesta por lo tradicional

Su gerente destaca varios platos clave en su carta: el cocido leonés, las carnes a la brasa, el cordero o los guisos de montaña, todo elaborado sin menú.

Ubicado en pleno Parque Regional de los Picos de Europa, Lois es conocido por su iglesia, la llamada Catedral de la Montaña, y por su singular patrimonio, que incluye la Casa del Humo y diversas rutas guiadas en verano.

A pesar de las dificultades y de los contratiempos derivados de los incendios y cancelaciones de actividades cercanas, Javier González y su familia siguen apostando por mantener vivo este rincón emblemático.

