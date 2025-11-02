Las noticias imprescindibles de este domingo 2 de noviembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias León Domingo, 2 de noviembre 2025, 20:25 Comenta Compartir

1 Accidente mortal en Ponferrada

Fallece un corredor tras caerse por un barranco en el monte Pajariel. La víctima, de unos 30 años, se cayó por un precipicio de unos 20 metros y fue evacuado por un helicóptero de rescate.

2 Mapa de los atropellos en León

Alcalde Miguel Castaño, Reyes Leoneses y Gran Vía de San Marcos son algunas de las calles en las que más se suceden este tipo de siniestros.

3 Leoneses en el extranjero «He pasado por cinco países en ocho años y no conozco a nadie que no le guste la cecina»

Pablo Herreras es un joven leonés cuyo destino era trabajar fuera de las fronteras nacionales, aunque eso solo ha provocado un mayor arraigo de la 'tierrina' y sus costumbres.

4 Polémicas vacas en Riofrío

«Me han matado vacas a tiros y me amenazan de muerte porque quieren que venda y me marche». El ganadero de Riofrío cuenta que ha presentado «16 denuncias» en las que relata robos y el asesinato de 50 reses y pide perdón a los afectados por los problemas causados por su vacas, a los que solicita «colaboración para encontrar a los asesinos y ladrones».

5 El Hallowindie vuelve a ser una cita para pasarlo de miedo

El festival, que colgó el cartel de no hay billetes diez días antes de su celebración, volvió a ser un éxito con León Benavente o Siloé como grandes reclamos.

6 Las obras de la rotonda de Trobajo afrontan su recta final algo más de un año después

El proyecto comenzó a desarrollarse el pasado mes de junio de 2024 y aún cuenta con un plazo de nueve meses más para culminar con las labores de ejecución aunque ya va tomando su forma definitiva.

7 Operación Francon Desarticulan en La Bañeza un punto de cultivo y tráfico de cannabis

Un hombre y una mujer han sido detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

8 Los bomberos de León actúan

Sofocan un incendio en un pueblo y retiran un nido de avispa velutina. Varias actuaciones el primer fin de semana de noviembre movilizaron a dotaciones del Ayuntamiento de la capital y del Sepeis de la Diputación.

9 Un montañero de altura

El montañero leonés que recorre la Cordillera Cantábrica de punta a punta: «Se ve todo». Otro aficionado de Lugo completó con él la aventura iniciada hace cinco años que un tercer compañero no pudo concluir.

10 El balón parado da otro empujón a la Deportiva

Es una herramienta más para llegar al gol. Y realmente útil cuando el partido está atascado. Aunque la Deportiva estaba yendo a más, sufría para generar peligro, pero una acción de estrategia desatascó su partido. Los bercianos, con un gol en un saque de esquina, han vuelto a sumar un triunfo y mantienen su racha, tanto en porterías a cero como en puntuación, tras ganar 2-0 al Cacereño y asomarse, ahora sí, a los puestos altos.

