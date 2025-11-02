El Hallowindie vuelve a ser una cita para pasarlo de miedo El festival, que colgó el cartel de no hay billetes diez días antes de su celebración, volvió a ser un éxito con León Benavente o Siloé como grandes reclamos

Dani González León Domingo, 2 de noviembre 2025, 09:40 Comenta Compartir

Poco a poco, ya está asentado en el calendario musical de León. El Hallowindie ya es una cita ineludible para muchos. Y cada vez para más gente, como demuestra el 'sold out' del festival a unos diez días del 1 de noviembre, fecha de su celebración.

El Palacio de Exposiciones volvió a ser, un año más, un lugar de encuentro entre la música alternativa y el terror de Halloween. Decenas de disfraces se daban la mano con las camisetas con el lema '¿Qué tal si mandamos a todos a tomar por culo?' del grupo Siloé. Esa es la seña de identidad del Hallowindie.

Desde el ecuador de la tarde, el Palacio de Exposiciones fue cogiendo color y aspecto de fiesta de Hallowindie. Dj Motto y Cosmética fueron los encargados de abrir apetito, dejando a Mañana Viernes el siguiente turno.

Actuaciones que no defraudan

Uno de los primeros grandes nombres, Bombai, actuó a partir de las 20:00 horas, poniendo a bailar a todo el Palacio de Exposiciones con sus ritmos festivos y sus letras pegadizas. Los valencianos dieron paso a Veintiuno, con un estilo vivo y letras fácilmente recordables como la de su 'Dopamina'.

El fin de fiesta fue para los legendarios León Benavente, que no defraudaron a su público, y un Siloé que está en pleno auge y que dejaron la fiesta bien en alto con 'Todos los besos' y sus temas más reconocibles.

Hasta la madrugada, León bailó en este Hallowindie que volvió a ser un éxito y donde el terror y la buena música volvieron a hacer, de nuevo, un tándem ideal.

Temas

Conciertos en León