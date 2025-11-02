leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Disfraces de terror y música por el Hallowindie.

Ver 7 fotos
Disfraces de terror y música por el Hallowindie. C.G.L

El Hallowindie vuelve a ser una cita para pasarlo de miedo

El festival, que colgó el cartel de no hay billetes diez días antes de su celebración, volvió a ser un éxito con León Benavente o Siloé como grandes reclamos

Dani González

Dani González

León

Domingo, 2 de noviembre 2025, 09:40

Comenta

Poco a poco, ya está asentado en el calendario musical de León. El Hallowindie ya es una cita ineludible para muchos. Y cada vez para más gente, como demuestra el 'sold out' del festival a unos diez días del 1 de noviembre, fecha de su celebración.

El Palacio de Exposiciones volvió a ser, un año más, un lugar de encuentro entre la música alternativa y el terror de Halloween. Decenas de disfraces se daban la mano con las camisetas con el lema '¿Qué tal si mandamos a todos a tomar por culo?' del grupo Siloé. Esa es la seña de identidad del Hallowindie.

Desde el ecuador de la tarde, el Palacio de Exposiciones fue cogiendo color y aspecto de fiesta de Hallowindie. Dj Motto y Cosmética fueron los encargados de abrir apetito, dejando a Mañana Viernes el siguiente turno.

Actuaciones que no defraudan

Uno de los primeros grandes nombres, Bombai, actuó a partir de las 20:00 horas, poniendo a bailar a todo el Palacio de Exposiciones con sus ritmos festivos y sus letras pegadizas. Los valencianos dieron paso a Veintiuno, con un estilo vivo y letras fácilmente recordables como la de su 'Dopamina'.

El fin de fiesta fue para los legendarios León Benavente, que no defraudaron a su público, y un Siloé que está en pleno auge y que dejaron la fiesta bien en alto con 'Todos los besos' y sus temas más reconocibles.

Hasta la madrugada, León bailó en este Hallowindie que volvió a ser un éxito y donde el terror y la buena música volvieron a hacer, de nuevo, un tándem ideal.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Milagrosa salvación en un grave accidente vial junto al estadio Reino de León
  2. 2 Tres casas en pueblos de León que puedes encontrar por 40.000 euros
  3. 3 Lucas Ribeiro aleja los fantasmas del Reino
  4. 4 Historia de una obsesión: veneno, ácido y una escopeta para asesinar a su expareja
  5. 5 Dos accidentes de madrugada la noche de Halloween en León dejan a dos mujeres heridas
  6. 6 El agua milagrosa de un pueblo de Gordón
  7. 7 Las goteras obligan a suspender el Valladolid-Cultural
  8. 8 Herido un motorista en la rotonda de Michaisa
  9. 9 Rescatan a una septuagenaria herida en un accidente en Prado de la Guzpeña
  10. 10 Detenido en Valladolid por usurpar la identidad de un bañezano de 70 años para conseguir 77.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El Hallowindie vuelve a ser una cita para pasarlo de miedo