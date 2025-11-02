Mapa de los atropellos en León: La Lastra y La Chantría superan al centro en siniestralidad peatonal Alcalde Miguel Castaño, Reyes Leoneses y Gran Vía de San Marcos son algunas de las calles en las que más se suceden este tipo de siniestros

Borja Pérez Domingo, 2 de noviembre 2025, 09:11

Los atropellos forman parte cada vez más del devenir diario en las calles de León. Son bastante frecuentes las jornadas que, en uno u otro punto de la ciudad, se saldan con alguna persona atendida por los Servicios de Emergencia tras ser atropellada.

Las cifras hablan por sí solas: la zona más afectada está en el sur de la capital. El eje formado por La Chantría, La Lastra y Puente Castro se ha convertido en el nuevo epicentro de los atropellos en León, con 19 incidentes registrados en lo que va de año, superando incluso a la transitada zona del centro.

Centrando la mirada en las calles con mayores puntos negros en este apartado, las avenidas de Alcalde Miguel Castaño, Fernández Ladreda y San Froilán son las que más siniestros albergan, con tramos donde el tráfico denso y los cruces continuos entre vehículos y peatones convierten la rutina diaria en un recorrido de especial precaución.

En la primera de las mencionadas, de hecho, se han producido seis atropellos, mientras que en Fernández Ladreda se registraron cuatro, lo que las sitúa como las vías más conflictivas del año, junto a otras de diferentes zonas como Gran Vía de San Marcos, también con cuatro, o Reyes Leoneses, con cinco siniestros.

La zona más castigada

Los datos sitúan a La Chantría y La Lastra como el área con más atropellos de todo el municipio, seguidas de cerca por la zona más centrica de la ciudad -El Ensanche-, que acumula 17 incidentes. En este último, los puntos más problemáticos se localizan en Gran Vía de San Marcos, Santa Nonia, Ordoño II y Padre Isla, calles de gran afluencia peatonal y tráfico constante.

En el entorno de San Mamés, La Palomera y el Barrio Romántico, la estadística recoge 14 atropellos, la mayoría en las inmediaciones universitarias del Campus de Vegazana y las calles Joaquín González Vecino, Vegamian o Álvaro López Núñez. Se trata de zonas con gran movimiento de estudiantes y vecinos, donde los cruces frecuentes y la coexistencia de peatones, bicicletas y vehículos elevan el nivel de riesgo, alo que se ha visto reflejado principalmente en el regreso del curso escolar.

Tal es la concurrencia de este tipo de sucesos en la capital que, de hecho, una de sus calles, la de Fernández Ladreda, ocupa la quinta plaza en la lista de las más peligrosas del país en cuanto a los atropellos, únicamente por detrás de la Gran Vía de Les Corts Catalanes de Barcelona, las madrileñas Alcalá y la Castellana y la avenida del Mediterráneo de Almería, según un informe de la Fundación Línea Directa.

Eras de Renueva, El Ejido y Pinilla completan la lista

Los barrios de El Ejido y Santa Ana registran 10 atropellos, concentrados en el Paseo de La Granja y Obispo Almarcha. En Pinilla–El Crucero–La Vega, con nueve incidentes, las calles Doctor Fleming y Avenida Quevedo destacan por su alta densidad de tráfico.

Por su parte, Eras de Renueva suma ocho atropellos, varios de ellos en la Avenida Reyes Leoneses, una vía comercial y de conexión donde los desplazamientos a pie son constantes.

En un escalón inferior aparece La Inmaculada, con siete atropellos, y ya con cifras mucho más bajas, barrios periféricos como Armunia, Área 17 o San Claudio, donde apenas se ha registrado un caso.

El informe de Línea Directa mencionado anteriormente esbozó también que son los hombres quienes sufren más del doble de letalidad que las mujeres. Por tipo de vía, los hombres son más atropellados en carretera y las mujeres, en ciudad. La edad de los peatones atropellados se sitúa en torno a los 45 años, aunque los mayores de 65 presentan una tasa de letalidad que duplica la media general.

Por último, cabe destacar que los atropellos suelen tener como protagonistas a los vehículos (72%) y suceden con más frecuencia entre semana, durante el día y entre los meses de octubre y diciembre, por lo que León está inmerso en estos momentos en la época donde más precaución se debe tener en torno a este tipo de siniestros.