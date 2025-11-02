Los bomberos de León actúan: sofocan un incendio en un pueblo y retiran un nido de avispa velutina Varias actuaciones el primer fin de semana de noviembre movilizaron a dotaciones del Ayuntamiento de la capital y del Sepeis de la Diputación

Los bomberos de León se movilizaron el sábado 1 de noviembre para intervenir en varios siniestros en la capital y en la provincia leonesa. El primero ocurría muy temprano, a las 7:22 de la mañana, cuando se desplazaban a Fernández Ladreda para intervenir en el accidente vial en el que un vehículo quedaba empotrado en la valla de una mediana.

Ya por la tarde, los bomberos del Ayuntamiento de León se movilizaron en la ribera del río Bernesga. Con un camión escalera, procedían a retirar un nido de avispa velutina de grandes dimensiones que se encontraba en la copa de un árbol junto al río.

Cabe recordar que esta avista gigante que se expande por el norte de España y es originaria del sudeste asiático está causando importantes problemas en zonas como Galicia, donde han muerto tres personas en un mes por su picadura.

Incendio urbano-forestal en un pueblo

La otra intervención del fin de semana correspondía a los bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis) de la Diputación de León.

Intervención de bomberos del Sepeis.

Una dotación del parque de Valencia de Don Juan era la encargada de desplazarse hasta la zona de Villamol y Castellanos de Cea para sofocar las llamas de un incendio urbano-forestal que, por suerte, no ha causado mayores daños.