Operación dela Guardia Civil.
Operación Francon

Desarticulan en La Bañeza un punto de cultivo y tráfico de cannabis

Un hombre y una mujer han sido detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública

León

Domingo, 2 de noviembre 2025, 12:21

La Comandancia de la Guardia Civil de León, en el marco de la operación Francon, llevada a cabo por el Equipo de delincuencia organizada y antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial, iniciada en los primeros días del mes de octubre, ha finalizado con la detención y desarticulación de un punto de cultivo de cannabis, destinada presumiblemente, dada su envergadura, al tráfico y distribución de marihuana en la localidad de La Bañeza y zonas limítrofes.

El desarrollo de la investigación condujo a la detención de dos personas, un varón y una mujer, practicando una entrada y registro autorizada en una vivienda, en la que se encontraba una zona dedicada al cultivo de plantas de cannabis y otra zona dedicada a secadero de las plantas ya cosechadas, procediendo a la aprehensión de gran cantidad de plantas y sustancia en preparación y secado.

El peso total de lo incautado ascendía a 20 kilos de sustancia estupefaciente en bruto, que pudieran llegar a convertirse en 7 kilos de producto final.

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, han sido puestos a disposición Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de La Bañeza.

La Comandancia de la Guardia Civil de León, reafirma su compromiso en la lucha contra el crimen organizado y la protección de la seguridad ciudadana, en cuyo marco mantiene activo el Plan Operativo de respuesta policial al tráfico minorista y consumo de drogas en zonas, lugares y locales de ocio con el objetivo de erradicar este tipo de delitos contra la Salud Pública.

