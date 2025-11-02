Las obras de la rotonda de Trobajo afrontan su recta final algo más de un año después El proyecto comenzó a desarrollarse el pasado mes de junio de 2024 y aún cuenta con un plazo de nueve meses más para culminar con las labores de ejecución aunque ya va tomando su forma definitiva

Las obras de construcción de la rotonda de la N-120, en el término municipal de Trobajo del Camino y que sirve como vía de conexión con La Virgen del Camino -y con el polígono de Villadangos, lo que supone un movimiento mucho mayor en esta vía a diario-, encara ya su recta final.

Desde que se iniciaran las obras el pasado mes de junio de 2024 y tras un primer tramo donde los procesos se desarrollaron sin apenas variaciones sobre el terreno, el proyecto ha tomado otra marcha en estos últimos meses hasta llegar a este mes de noviembre donde, al menos, ya se ve la forma de la futura rotonda.

Importante mejora vial en la N-120

Esta obra, demandada desde 2014, otorgará una fluidez mucho mayor al tráfico en la zona, concluyendo así una mejora vial avanzada previamente con la elaboración de las rotondas de Oteruelo y de la Avenida de los Agustinos, además del paso subterráneo de Michaisa.

De esta forma, dejando a un lado los semáforos, se espera que la rotonda facilite las comunicaciones por una carretera cuyas estimaciones datan en 14.000 los turismos que concurren a diario y que, además del acceso a la Virgen del Camino, también sirve como nexo para entrar a León y para acceder tanto a la localidad de Trobajo del Camino como a su polígono industrial.

En el inicio de las obras, el concejal de urbanismo de San Andrés del Rabanedo estimó que la rotonda «como mínimo, estará lista a finales de 2025», aunque todo ello a sabiendas de los 26 meses de periodo de ejecución estipulados en la adjudicación.

El proceso final

Así, llegados ya a este punto y tras más de 16 meses de trabajos de reconstrucción, los vehículos que se dirigen hacia la Virgen del Camino ya deben realizar una parte de la rotonda que ya está abierta al tráfico, mientras que, en la otra mitad, aún deben concluirse las labores de asfaltado de forma previa a la apertura total de la rotonda, con una superficie central de más de 50 metros.

Como ya sucediera, por ejemplo, en la rotonda de Oteruelo y la de la Avenida de los Agustinos, todo apunta a que, una vez rematados los enlaces de la N-120 sentido León, se abrirá la totalidad de la circunferencia al tráfico, propiciando así la fluidez buscada con la obra a expensas de finalizar con los trabajos de acondicionamiento de la zona.

De esta forma, será en el inicio de 2026, sin confirmación aún sobre el momento concreto, cuando, definitivamente, se ponga fin a este proyecto adjudicado por 1,3 millones de euros el pasado mes de octubre del año 2023.

