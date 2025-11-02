El balón parado da otro empujón a la Deportiva

Dani González León Domingo, 2 de noviembre 2025, 20:13 | Actualizado 20:23h. Comenta Compartir

Es una herramienta más para llegar al gol. Y realmente útil cuando el partido está atascado. Aunque la Deportiva estaba yendo a más, sufría para generar peligro, pero una acción de estrategia desatascó su partido.

Los bercianos, con un gol en un saque de esquina, han vuelto a sumar un triunfo y mantienen su racha, tanto en porterías a cero como en puntuación, tras ganar 2-0 al Cacereño y asomarse, ahora sí, a los puestos altos.

Deportiva Ángel Jiménez; Nóvoa, Andújar (Jorrín, min. 79), Boris, Andoni López; Undabarrean, Frimpong (Eneko Aguilar, min. 64), Borja Valle (Mula, min. 84); Borja Vázquez (Keita, min. 64), Xemi (Pau Ferrer, min. 84), Cortés (Sergio Benito, min. 80). 2 - 0 Cacereño Diego Nieves; Emi, Crespo, Sanvi, Osama (Morales, min. 87); Rementería, Deco (César Gómez, min. 82), Raúl Sanchís (Carlos González, min. 73); Iván Fernández, Berlanga (Joserra, min. 73), Diego Gómez Goles 1-0, min. 72, Andújar. 2-0, min. 89, Sergio Benito.

Árbitro Javier Figueiredo (Colegio Gallego). Mostró amarilla a Boris, Sergio Benito y a Keita por parte de la Deportiva.

Incidencias Estadio El Toralín. Jornada 10 del grupo 1 de Primera RFEF. 5.423 espectadores.

Estévez presentó distintos cambios en su once, algunos obligatorios, con la presencia de Borja Valle, Borja Vázquez y Frimpong como grandes novedades, además del regreso a la defensa de cuatro con Novoa haciendo de lateral.

El choque presentó intensidad y tensión desde el inicio. Los dos equipos salieron atrevidos con la presión, aunque ese afán se fue apagando, especialmente en la Deportiva, con el paso de los minutos.

Emi para los visitantes y Cortés para los blanquiazules tuvieron las primeras ocasiones de una primera mitad igualada, intensa y con escasos acercamientos a las áreas.

El ritmo del choque era alto, pero los acercamientos al área iban a fogonazos. Con los dos conjuntos centrados en defender bien y en juntar líneas, un desequilibrio en un área se traducía en unos instantes de cierto descontrol y juego vertical en ambos equipos.

El Cacereño controla a la Deportiva

Pero sin grandes ocasiones. Era un duelo táctico, como demostraba que los dos entrenadores no paraban de dar instrucciones y corregir detalles tácticos de sus equipos.

El partido avanzaba y daba la sensación de que el Cacereño estaba más cómodo, logrando que el partido se pareciese más a lo que tenía en mente Julio Cobos que a la idea de Estévez. Lo cierto es que la Deportiva, salvo en las contadas ocasiones que pudo correr al espacio, estaba maniatada.

El cuadro berciano tuvo la oportunidad de adelantarse en la última acción de la primera mitad cuando Andújar reclamó una mano de Rementería cuando trataba de despejar una falta lateral. Estévez pidió el FVS pero el árbitro no consideró que hubiera penalti. Con esa jugada se llegó al descanso.

Paso adelante de la Deportiva

La salida de vestuarios de la Deportiva fue buena. Los bercianos mostraron otra cara, otra actitud con balón y la intención de dominar y ganar presencia en campo rival. Esta versión se notó sobre el césped y Borja Valle tuvo la más clara a centro de Andoni López, pero no fue capaz de rematar a portería.

La Deportiva se lo creyó. Fue a más y achuchó a su rival. Borja Vázquez tuvo la más clara con un disparo potente que buscaba la escuadra, pero Diego Nieves sacó una gran mano cambiada para evitar el 1-0. En el saque de esquina, de nuevo, Estévez pidió la revisión por un posible penalti de Sanvi por mano, pero el colegiado no lo pitó y los bercianos se quedaron sin opciones de recurrir al FVS.

Ver 22 fotos Borja Vázquez comanda un contragolpe de la Deportiva. Mario de la Torre

Esta situación ralentizó ese dominio berciano y el choque volvió a un escenario de mayor igualdad, con el Cacereño logrando estirarse y llegar al área de un Ángel Jiménez sin trabajo en el primer cuarto de hora de la segunda mitad.

En estos casos, el balón parado puede ser la llave a la victoria. Y lo fue para la Deportiva. Keita sacó un córner muy cerrado, prolonga Xemi en el primer palo y el balón queda muerto en el área pequeña donde Andújar llega para empujarla a gol.

Sentencia la Deportiva

Partido nuevo con el marcador a favor. La Deportiva ya no tenía la necesidad de apretar arriba, urgencia que pasó al Cacereño. En ese afán, se produjo un choque cabeza con cabeza entre Andújar y el delantero visitante Diego Gómez que le produjo una brecha al central blanquiazul y le obligó a ser sustituido.

Los balones largos y el juego directo de una Deportiva bien replegada eran el arma de los de Estévez ante un Cacereño más expuesto. Keita la tuvo, estando a punto de robar un balón en el área rival, pero también el cuadro extremeño con un buen disparo del delantero Diego Gómez.

Pero llegó la sentencia blanquiazul. Sergio Benito ganó la posición en un saque de banda, entró en el área y chutó al palo corto, con la fortuna de que el balón tocó en un defensa, entrando por el palo largo y colocando el 2-0.

Así, la Deportiva sumó su cuarto partido seguido sin ganar, su cuarta portería a cero y diez de los últimos doce puntos en juego, pasando a mirar de cerca a los puestos de playoff. La racha de la Deportiva sigue.

