De Morano a Celso Laiz: los nombres que nos dejaron a lo largo de 2018

Nos dejaron en este 2018 y su ausencia se hace aún difícil de llevar. Son más que nombres. Son voces, rostros, personalidades, pasiones y metas que ya no culminarán por haber abandonado este mundo, en muchas ocasiones mucho antes de lo nunca imaginado.

Leonoticias rinde homenaje y recuerda a las figuras que dejaron León en este año. Artistas, políticos, empresarios, deportistas y, en definitiva, leoneses que llevaron su tierra, la tierrina, en el corazón.

El objetivo no podía ser otro que recordar a todos los que fueron, volviendo al día en el que escribimos sus despedidas. Nada nos gustaría menos que haber podido olvidar algún nombre que también nos dejase en estos doce meses. Vaya por delante la disculpa sincera, que formalizamos con este sentido recuerdo. Va por ellos.

Política

Juan Morano, alcalde de León (1979/1987 - 1989/1995)

Juan Morano. / ICAL

Apenas había comenzado el mes de mayo y llegaba el fatal desenlance. El exalcalde de León Juan Morano Masa decía adiós en compañía de sus familiares. En estado crítico desde días atrás debido a una enfermedad, el que fuera regidor de la capital fallecía en la madrugada del sábado 5 de mayo.

Morano, alcalde de León entre 1979 y 1995 excepto un periodo de dos años debido al denominado Pacto Cívico (1987-1989), fue un líder político que amó profundamente a León y pudo presumir de una visión adelantada que permitió alumbrar la capital que hoy disfrutan los leoneses.

«Él era un tipo formidable, con todo lo que eso supone, con toda la carga que conlleva la palabra. Morano era excesivo en todo, en su entrega, en humanidad, en su determinación, en sus creencias, en la propia vehemencia que acompañaba su discurso». Así le definió el director de leonoticias, Javier Calvo, en su obituario.

José Antonio Rodrigo Aláez, exalcalde de Valderrueda (1999 - 2011)

José Antonio Rodrigo Aláez, con José Luis Rodríguez Zapatero.

El verano trajo consigo pérdidas irreparables de personas que supieron tejer provincia y región. Una de ellas fue el exalcalde de Valderrueda, José Antonio Rodrigo Aláez.

El comprometido socialista fallecía el 19 de julio en el Complejo Asistencial de León a causa del empeoramiento de la larga enfermedad que sufría desde varios meses atrás.

Afiliado al PSOE, ocupó la alcaldía entre los años 1999 y 2011, siendo una persona muy conocida y querida no sólo en esta localidad de la montaña Oriental sino en toda la provincia de León. Fallecido a los 70 años de edad, era natural de natural de San Martín de Valdetuéjar.

Así te lo contamos en leonoticias Fallece José Antonio Rodrigo Aláez, exalcalde de Valderrueda

David Vázquez, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Palencia

David Vázquez. / Marta Morales

Especialmente pronto se marchó David Vázquez, el que fuera primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Palencia. Leonés de nacimiento y licenciado en Derecho por la UVA, el primer teniente de alcalde era uno de los miembros del equipo de Gobierno municipal con una mayor proyección

El edil fallecía el 28 de septiembre en la capital palentina tras caer desde un edificio de la calle Don Pelayo, del barrio del Ave María.

Vázquez, a sus 32 años, ostentaba la concejalía de Personal y Hacienda y, además, ocupaba la portavocía del Partido Popular en el Consistorio.

Así te lo contamos en leonoticias Fallece a los 32 años el leonés David Vázquez, teniente alcalde de Palencia

Emiliano Alonso Sánchez-Lombas, presidente de la Diputación (1971-1979)

Emiliano Alonso Sánchez-Lombas.

También en septiembre nos dejaba el expresidente de la Diputación de León Emiliano Alonso Sánchez-Lombas, que falleció en León a los 87 años de edad.

Presidente de la insitución provincial entre 1971 y 1979, también fue procurador en las Cortes de Castilla y León y presidente en la Cámara de Comercio de León.

Paquita Cobos, abogada amiga de la familia, escribió en leonoticias sobre Sánchez-Lombas que «estar en las antípodas ideológicas no me impidió ver que no era sectario, ni era clasista. Era inteligente, tenía un concepto riguroso del servicio público, y sobre todo era respetuoso. Así lo reconoce también mi padre, más o menos de la misma generación».

Así te lo contamos en leonoticias Luto en León por Emiliano Alonso Sánchez-Lombas

Celso López Gavela, primer alcalde de Ponferrada de la democracia

Celso López Gavela.

En el mes de marzo decía adiós quien fuera el primer regidor electo de Ponferrada tras la dictadura franquista. A los 92 años de edad, Celso Lópz Gavela dejaba este mundo.

Además de ostentar el bastón de mando de la alcaldía de Ponferrada entre 1979 y 1995, López Gavela fue procurador en Cortes entre 1983 y 1989. Nacido en la localidad asturiana de Ibias y licenciado en Derecho, López Gavela también ocupo el puesto orgánico de presidente del PSOE en Castilla y León entre los años 1988 y 1994.

Al respecto, el actual secretario general del PSOE de la capital berciana, Olegario Ramón, lamentó la pérdida de un político al que definió como «referente de coherencia, honestidad y gestión».

Luis Diego Polo, alcalde de León (1988-1989)

Luis Diego Polo.

Pocos meses antes de que León despidiera a su sucesor, Juan Morano, la capital aún contenía las lágrimas tras la pérdida de Luis Diego Polo.

Alcalde 'puente' entre Villarig y Juan Morano Masa entre 1988 y 1989, Polo presentó su dimisión en noviembre de 1989 como alcalde por enfrentamientos entre el PP local y el grupo de concejales independientes vinculado entonces al exalcalde Morano.

El propio Consistorio del que fue alcalde destacó de su persona su «valía personal y profesional».

Así te lo contamos en leonoticias Fallece Luis Diego Polo, el alcalde que cedió el testigo a Juan Morano

Jesús María Cantalapiedra, concejal de Turismo y Fiestas

Jesús María Cantalapiedra.

Sin salir del ámbito municipal, la capital también tuvo que despedir con tristeza al exconcejal de Turismo y Fiestas del Ayuntamiento de León, Jesús María Cantalapiedra.

Artículista, escritor y presidente del Club Peñalba, Cantalapiedra desarrolló una intensa actividad política y personal. «El mundo está lleno de locos y de locuras», solía asegurar.

Fue un político autodidacta, como así le gustaba reconocerse, articulista en la prensa local y escritor especialmente activo tras abandonar las 'pasiones' anteriores.

Así te lo contamos en leonoticias Fallece el político, escritor y articulista leonés Jesús María Cantalapiedra

Cultura leonesa

Eduardo Arroyo, pintor y escultor

Eduardo Arroyo. / EFE

En octubre se despedía de su tierra el pintor y escultor Eduardo Arroyo. Tras una larga enfermedad, el artista dejaba este mundo a los 81 años en Madrid capital.

Considerado clave de la figuración narrativa, residió en París durante muchos años como consecuencia de su oposición al franquismo. En el año 2000, recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes otorgada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Vinculado por razones familiares a la localidad leonesa de Robles de Laciana, donde rehabilitó la casona que fundó su bisabuela y la convirtió en un punto de referencia cultural, allí descansa para siempre.

María Luisa Jorissen, fundadora del Club Xeitu

María Luisa Jorissen.

A los 91 años de edad fallecía María Luisa Jorissen, cofundadora del club socio-cultural Xeitu. Clave en la cultura leonesa, nación en Ponferrada en 1927, hija de Marcelo Jorissen, más conocido como 'El Belga' -personaje fundamental en la historia de la Minero Siderúrgica de Ponferrada, y de Pilar García Rodríguez, originaria de Caboalles de Abajo y perteneciente a varias de las familias más conocidas de Laciana.

Gran entusiasta de cuanto tuviera que ver con la cultura y las tradiciones del valle, María Luisa Jorissen fue una de las fundadoras en 2009 del Club Xeitu.

Jorissen llevó a cabo con numerosas publicaciones, exposiciones, recitales de 'patsuezu', concursos literarios y de toponimia y otras iniciativas.

Así te lo contamos en leonoticias Fallece a los 91 años María Luisa Jorissen, cofundadora del club socio-cultural Xeitu

Manuel de la Huerga, Premio Castilla y León de la Crítica 2017

José Manuel de la Huerga, en 2017. / Henar Sastre

Muy pronto nos dejaba el genial escritor leonés José Manuel de la Huerga, Premio Castilla y León de la Crítica 2017. Con tan solo 51 años, el autor de 'Pasos de piedra' fallecía en Valladolid a fianles del mes de noviembre.

Leonés de Audanzas del Valle, donde nació en 1967, era licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Valladolid y profesor de Lengua y Literatura en un Instituto. Escritor vocacional desde muy joven, en 1985 ganó el I Premio Internacional 'Juventud' de Poesía con 'Salmos de amor y de batalla'.

Desolados por la noticia, editores y escritores de Castilla y León no acaban de creer que su amigo y colega no volviera a estar en los próximos encuentros culturales ni volviera a presentar ninguna novela más.

Jaime Federico Rollán Ortiz, escritor

Jaime Federico Rollán Ortiz.

No llegó a vivir septiembre, pese a su eterna vitalidad. León perdía el 31 de agosto a un creador estrechamente vinculado a la ciudad desde los años 70. El escritor gijonés Jaime Federico Rollán Ortiz fallecía en la capital leonesa a los 85 años.

Polifacético y muy querido tanto en su ciudad natal como en León, Rollán nació en la calle Instituto y su educación estuvo vinculada tanto al colegio de la Inmaculada como al instituto Jovellanos.

Miembro del Real Instituto de Estudios Asturianos, Rollán publicó durante los últimos años títulos como 'Última carta a Katherine', 'San Miguel de Escalada', 'Iglesias del Arte asturiano', 'Gris para una gaviota' o 'Iglesias mozárabes leonesas'.

Así te lo contamos en leonoticias Fallece a los 85 años el escritor Jaime Federico Rollán Ortiz, el asturiano que amaba León

Eugenio de Nora, poeta

Eugenio de Nora. / Marisa Núñez

El poeta Eugenio de Nora, considerado uno de los creadores de la poesía testimonial o de denuncia, fallecía en la madrugada del 2 de mayo a los 94 años de edad a consecuencia de una insuficiencia respiratoria.

Poeta de posguerra, Eugenio de Nora nació en Zacos en 1923. Premio de las Letras de Castilla y León en 2001, el autor de 'España País de Vida', una obra que marcó un camino de la poesía del desarraigo -como lo llamó Dámaso Alonso- padecía una degeneración cognitiva desde hace diez años consecuencia de un derrame cerebral que sufrió entonces.

Doctor en Filología románica, Eugenio de Nora fundó en 1944, junto con González de Lama y Victoriano Crémer la revista de poesía comprometida Espadaña.

Así te lo contamos en leonoticias León llora la muerte de Eugenio de Nora, un enorme referente cultural

Gonzalo López Alba, analista político y periodista

Gonzalo López Alba.

El periodista y escritor leonés Gonzalo López Alba, analista político y colaborador de Infolibre, fallecía en Madrid el pasado 5 de febrero.

Nacido en Villafranca del Bierzo en 1959, era licenciado en Ciencias de la Información y comenzó su actividad profesional en 1982 en Radio Cadena Española. Fue cronista político y parlamentario en ABC, Diario 16 y Público, y también formó parte de las redacciones fundacionales de la agencia Otr/press y el diario El Sol.

El entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, trasladó su pésame a la familia, asegurando que dejó «una profunda huella en el periodismo».

Así te lo contamos en leonoticias Fallece el escritor y periodista leonés Gonzalo López Alba

Jesús Torbado, escritor

Jesús Torbado.

Inquieto, creativo, descomunal en la narración y plagado de intereses personales que le llevaron a crear un enorme legado literario y a ser una de las firmas más reconocidas.

León lloró el 23 de agosto la muerte del escritor Jesús Torbado Carro (San Pedro de las Dueñas, 1943), un activo autor que jamás quiso vivir encasillado y siempre vinculó su labor a sus propios ideales sintiéndose ajeno a cualquier corriente del momento.

Jesús Torbado Carro estudió periodismo en Madrid, realizando artículos y reportajes que fueron publicados en difentes medios nacionales.

Así te lo contamos en leonoticias Luto en las letras leonesas: fallece Jesús Torbado

Zaira Linares, locutora de Onda Bierzo

Zaira Linares.

A los pocos días de comenzar el año, la radio berciana quedó huérfana. La periodista y locutora ponferradina de Onda Bierzo-Onda Cero, Zaira Linares Ordás, fallecía el 17 de enero a los 44 años de edad a consecuencia de una grave enfermedad.

Madre de un niño de corta edad, pertenecía a la saga radiofónica más conocida de la comarca berciana, integrada por su padre, ya fallecido, Ignacio Linares, su madre, Yolanda Ordás y sus hermanas Silvia y Sonia, esta última directora de la emisora Onda Bierzo- Onda Cero en Ponferrada.

Así te lo contamos en leonoticias Fallece a los 44 años la locutora y periodista berciana Zaira Linares

El deporte también lloró

Celso Laiz, jugador de la Cultural

Celso Laiz, en un reportaje realizado con leonoticias un año antes de su fallecimiento.

La Cultural y Deportiva Leonesa perdió en septiembre a una de sus leyendas. El exjugador Celso Laiz, integrante del club en la década de los 70 y los 80, fallecía el día 26 en su localidad natal, Naredo de Fenar.

Víctima de un infarto, Celso se encontraba en su huerta cuando sufrió una parada cardiaca.

El jugador leonés debutó en la temporada 1974-75 con la Cultural en Segunda, con tan solo 21 años, en un derbi ante el Valladolid. A partir de ahí, defendió el escudo culturalista durante 254 partidos y nueve temporadas, llegando a anotar 21 goles.

Así te lo contamos en leonoticias Fallece Celso Laiz, exjugador de la Cultural en los 70, a causa de un infarto

Emilio Rubial, ciclista

Emilio Rubial.

Agosto fue un mes de luto en el ciclismo y en el deporte leonés. El exciclista profesional Emilio Rubial, natural de la comarca de Laciana, fallecía a los 74 años de edad. Fue uno de los ciclistas que 'manaron' de Laciana en la década de los 60, muy prolífica en la comarca leonesa en este deporte.

Debutó en 1961, en el Gran Premio Apertura de Temporada que se celebraba en marzo en el paseo de Papalaguinda, animado por José Luis López, su mentor. López fue el ganador y Rubial segundo.

Superando etapas en el mundo del ciclismo, en 1964 fichó por el Grupo Deportivo Ferrys. En 1967, después del servicio militar obligatorio que le mantuvo parado, fichó por el Corisa de Oviedo, donde corrió junto con el leonés Carlos Jovellar y el asturiano José Manuel Fuente 'El Tarangu', uno de los ciclistas más carismáticos que ha habido en España.

Así te lo contamos en leonoticias Fallece el exciclista leonés Emilio Rubial a los 74 años

Enrique Castro 'Quini', futbolista

Enrique Castro, 'Quini'.

Enrique Castro 'Quini', mítico exjugador del Sporting de Gijón, del Barcelona y de la selección española, y sobre todo uno de los grandes caballeros del fútbol español, fallecía en los úlitmos días de febrero.

Con 68 años de edad, el legendario 'Brujo' sufrió una crisis coronaria que le sobrevino mientras conducía su vehículo por el barrio gijonés de La Calzada, camino de su domicilio. Los sanitarios lograron estabilizarle en un primer momento, pero cuando ya se dirigían Hospital de Cabueñes sufrió otro infarto que ya no pudo superar.

Su pérdida causó un hondo pesar en el mundo del deporte y dejó una huella irreparable al tratarse de un histórico, de un referente, de una persona excepcional que se ganó el cariño de toda España.

Daniel Pérez, jugador de rugby

Daniel Pérez.

Lamentablemente no llegó a los 30 y León, en agosto, despidió su juventud con la tristeza del que se va antes de tiempo. Daniel Pérez, exjugador del Belenos y del Oviedo, falleció en agosto de forma repentina cuando se encontraba en León, su ciudad natal y en la que vivía. La muerte le sorprendió en su domicilio.

Jugador del León Rugby Club durnate muchas temporadas, Pérez, de 29 años, se trasladó a finales del año pasado a Oviedo por motivos de estudios y se incorporó al Oviedo Rugby Club de División de Honor. Su amistad con varios jugadores del Belenos y los escasos minutos de juego que disfrutaba en la máxima categoría le llevaron a fichar en enero por el equipo avilesino, en el que rápidamente se hizo un hueco.

«Era un chaval muy cordial que rápidamente se ganó el aprecio de sus compañeros», lamentó Felipe Blanco, presidente y entrenador del Belenos.

Así te lo contamos en leonoticias Fallece a los 29 años el jugador de rugby leonés Daniel Pérez

'Chusa', el alma del Baloncesto León

Una vez cerrada esta recopilación, hubo que volver a escribir sobre ella, algo que desde leonoticias nunca hubiéramos deseado. En fechas navideñas fallecía 'Chusa', el alma del Baloncesto León.

María Jesús Estella Rodríguez 'Chusa' formó junto a Lisardo Mourelo González una pareja admirable. Fue así en lo personal, en lo familiar, y en lo deportivo.

En el club ambos hicieron todo tipo de tareas, vender entradas, controlar la taquilla, ordenar la vida personal de los jugadores, ayudar en la logística diaria. Con empeño sumaron en un exitoso camino que llevó a Baloncesto León a alcanzar metas que parecían simplemente imposibles de alcanzar.

Así te lo contamos en leonoticias Adiós a 'Chusa', el alma del Baloncesto León

Sociedad

Manolo Blas, empresario y emprendedor

Manolo Blas. / Guía Tapear

Esta pérdida bien podría encuadrarse en el epígrafe anterior, pero sin duda fue la sociedad leonesa al completo quien lamentó la pérdida.

Manolo Blas, era único. Empresario, emprendedor, culturalista por los cuatro costados, apasionado de sus amigos y enorme creador de sueños, nos decía adiós a principios de diciembre. Presidente de la Cultural, hostelero y policía; Manolo Blas dejó la impronta de su carácter irrepetible en la ciudad.

El director de leonoticias, Javier Calvo, dijo de él que «Manuel Rodríguez, 'Manolo Blas', era un personaje. Podría parecer una cuestión menor, pero todo lo contrario. Un personaje de los pies a la cabeza, de principio a fin, un personaje con mayúsculas, de esos que ganan con la historia y con la narración de su recorrido vital».

Así te lo contamos en leonoticias Fallece Manolo Blas, personaje único del deporte y la vida social leonesa

Ubaldo Nieto de Alba, presidente del Tribunal de Cuentas

Ubaldo Nieto.

El que fuera senador de la UCD por León y presidente del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto de Alba, falleció el 12 de diciembre en Madrid, a los 87 años de edad.

Aunque nació en Ponferrada, Nieto de Alba pasó su infancia y juventud en la localidad de Carracedo del Monasterio, uno de los cinco núcleos que integran Carracedelo.

El municipio que lo vio crecer le dedicó en 2003 una plaza presidida por un busto de su persona y en 2010, el Ayuntamiento de Carracedelo abrió un nuevo albergue de peregrinos en la parcela donde se ubicaba la casa familiar en la que Nieto de Alba pasó su infancia, en las inmdiaciones del monasterio de Santa María de Carracedo.

Así te lo contamos en leonoticias Fallece en Madrid el economista y expresidente del Tribunal de Cuentas Ubaldo Nieto de Alba

Julio Herrero, presidente de Aspaym CYL

Julio Herrero.

En septiembre se despedía de la 'tierrina' Julio Herrero Bermejo, director general de Aspaym Castilla y León. Leonés de Sahagún de Campos, era economista y catedrático del Instituto de Formación Profesional Castilla y Ribera.

Su fallecimiento, a los 67 años, conmocionó al sector de la discapacidad para el que trabajó en estos últimos 22 años. Casado y con dos hijos mayores, Julio y Azael, fue promotor de numerosos nuevos proyectos de Aspaym e impulsor del acercamiento de la asociación y sus recursos a las zonas rurales además de la profesionalización de esta organización.

No en vano la asociación fue acreedora del el Premio Reina Sofía 2014 en la categoría de Prevención de la Discapacidad, entre otros muchos reconocimientos.

Así te lo contamos en leonoticias Fallece el leonés Julio Herrero, gerente de Aspaym Castilla y León

Herminio González, párroco de de San Pedro de Gijón

Herminio González Fernández.

En junio nos decía adiós Herminio González Fernández, sacerdote de la iglesia parroquial Mayor de San Pedro de Gijón, a los 81 años de edad.

González, natural de Villar del Puerto, en Vegacervera, León, era profesor jubilado del colegio Santo Ángel y del Corazón de María de Gijón.

Así te lo contamos en leonoticias Fallece el sacerdote Herminio González, natural de Villar del Puerto

Aurea, la abuela de Babia

Áurea Álvarez Entrago.

Áurea Álvarez Entrago, nacida en la localidad babiana de Candemuela, en el municipio de San Emiliano, fallecía a los pocos días de cumplir los 109 años, tras ser una de las mujeres más longevas de toda España.

Nacida el 26 de abril de 1909 en la localidad de Candemuela, en el municipio de San Emiliano, comarca de Babia, vivió allí hasta los ocho años y desde entonces en La Majúa, donde se casó y tuvo ocho hijos de los que viven cuatro. Allí también ejerció de partera durante mucho tiempo y ayudó a traer al mundo a varias generaciones de vecinos.

El pasado 26 de abril acompañada de sus hijos, de otros familiares, de vecinos y representantes institucionales, Áurea recibió un año más el cariño de sus seres queridos y el reconocimiento de sus paisanos en su cumpleaños.

Así te lo contamos en leonoticias Áurea, la abuela de Babia, fallece a los 109 años

Luis Flórez González, párroco de la Anunciata

Un accidente de tráfico se llevaba la vida de Luis Flórez González, el conocido párroco de La Anunciata, que fallecía a finales de febrero tras ser arrollado por un vehículo cuando circulaba en su bicicleta por el centro de León capital.

Luis Flórez González era uno de los párrocos más conocidos de la Diócesis de León por su carácter afable y su proximidad. «Aquí todo el mundo le llamaba Luis, nunca quiso que se le pusiera el 'don' por delante y casi todos los vecinos de la zona tienen un familiar que ha sido casado o bautizado por él», aseguró una de las vecinas de la zona.

Así te lo contamos en leonoticias Fallece el párroco de La Anunciata tras ser arrollado por un vehículo cuando circulaba en bici por el centro de León

Gastronomía

Salomé Moradas, fundadora del emblemático restaurante Casa Salomé

Salomé Moradas.

En junio El Bierzo lloró la muerte de Salomé Moradas. La fundadora y propietaria del emblemático restaurante y hostal Casa Salomé de Toreno falleció en Cacabelos a los 90 año de edad.

La comarca decía así adiós a una figura entrañable que alimentó a generaciones de mineros y también a los Reyes de España.

Casa Salomé, situada junto a las vías del tren, inició su andadura en los años 50 del siglo pasado como residencia de solteros de la MSP. Tras pasar a manos del empresario minero Antonio Rey las instalaciones fueron vendidas posteriormente a la propia Salomé.

Así te lo contamos en leonoticias Fallece Salomé Moradas, fundadora y propietaria del emblemático restaurante Casa Salomé en Toreno

Xavi Cuadras, del Reguero Moro

Xavi Cuadras, junto a Ramón Villa.

Inésperada pérdida, como todas, pero especialmente dramática por su prontitud. Fue un día de luto en la gastronomía leonesa. El restaurador Xavi Cuadras, propietario de El Reguero Moro, fallecía durante un hermanamiento gastronómico que se celebraba en su restaurante.

«Una tragedia, un dolor inmenso, no se puede explicar lo que ha sucedido», aseguraba el presidente de la Academia de la Gastronomía, Ramón Villa, presente en estas jornadas.

Innovador e implicado en la creación Xavi Cuadras había promovido para esta jornada un hermanamiento de 'calcots' con el botillo del Bierzo.