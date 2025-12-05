leonoticias - Noticias de León y provincia

«El Templo de León»
Publirreportaje

El Templo vuelve con fuerza: terraza, música y fiesta para todos en León

La noche leonesa tiene un nuevo lugar imprescindible que visitar en la calle Caño Badillo

Leonoticias

Viernes, 5 de diciembre 2025, 08:16

En la calle Caño Badillo, ha reabierto sus puertas «El Templo», un local completamente renovado que llega con una propuesta fresca, moderna y pensada para que todo el mundo encuentre su sitio.

Tras su reciente transformación, «El Templo de León» se presenta como un Pub para disfrutar tanto de la tarde como de la noche. Su terraza interior, se ha convertido en uno de los rincones favoritos para tomar una copa o coctel: un Mojito, un Daikiri, o nuestra selección de cafés y batidos en el casco antiguo de León.

Un espacio luminoso, agradable y perfecto para quedar con amigos, desconectar después del trabajo o comenzar la noche con buen pie. Por dentro, el local sorprende con una estética actual y un ambiente diseñado para la fiesta. Abierto todos los días a partir de las 5 de la tarde El «El Templo de León» ofrece una cuidada selección musical que abarca desde los éxitos comerciales de ahora hasta clásicos del pop y temas que todos queremos escuchar. La idea es sencilla: poner música para que disfrute todo León, sin etiquetas y sin complicaciones.

Además, «El Templo de León» cuenta con un horario pensado para acompañar el ritmo nocturno de la ciudad, manteniéndose abierto hasta las 4:30 de la madrugada. El Templo quiere posicionarse como ese lugar al que apetece volver: nuevo, diferente, acogedor y con un ambiente que atrapa y te invita a volver. Una opción ideal para quienes buscan un punto fresco en la noche leonesa y también para quienes simplemente quieren descubrir algo nuevo en su ciudad.

«El Templo de León» ya está abierto. La invitación está hecha: ven, conócelo y forma parte de esta nueva etapa de fiesta en la calle Caño Badillo.

